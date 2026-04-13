В Дагестане лавина накрыла женщину с семилетним ребенком — ведутся спасательные работы

Стихия сошла в селе Шайтли, завалив несколько жилых домов

В Цунтинском районе Дагестана, в селе Шайтли, сошла лавина, под снегом оказались женщина и семилетний ребенок. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МЧС. 


На место происшествия выдвинулись спасатели. Из-за непогоды авиацию пока не удалось привлечь к спасательной операции, однако борт МЧС находится в готовности и сможет вылететь, как только условия улучшатся.


Из-за отсутствия связи и электричества в селе работы по расчистке завалов ведутся вручную. Несколько человек местные жители уже смогли достать из-под снега самостоятельно. Информация о происшествии уточняется. 

#дети #дагестан #лавина
