Учился на четверки, из многодетной семьи: В школе Орехово-Зуево рассказали о мальчике, потерявшем пальцы при взрыве петарды

Директор школы №4 в Орехово-Зуево рассказал о пятикласснике, которому оторвало пальцы при взрыве. По его словам, мальчик учился на четверки, а петарды мог купить с другом в магазине. Семья подростка на учете не состояла и характеризуется положительно.





«Школа поддерживает связь с семьей, разговариваем, чем ей помочь. Папа мальчика сейчас вместе с ним в больнице в Москве. У них многодетная семья, еще двое детей у нас обучаются. Все ребята хорошие, и семья вообще замечательная, ни на каких учетах не состоят. Было удивительно, что все так случилось с ним. Но опять же, детские шалости, захотелось попробовать повзрывать петарды», — сказал Daily Storm директор школы Алексей Панфилов.





Он отметил, что к мальчику никогда не было претензий со стороны педагогов, он ни с кем не конфликтовал и не хулиганил: «Он учится достаточно хорошо — на четверки. Все ребята из этой семьи отзывчивые, эмпатичные. Прямо первые помощники!».





Второй мальчик, который взрывал петарды со сверстником, отделался испугом, травм никаких он не получил, добавил собеседник. «По словам правоохранителей, пока основная версия — что подростки сами поджигали петарды, баловались. Скорее всего, они где-то их приобрели в каких магазинах, палаточках. Сейчас это не так сложно. Уверен, полиция все выяснит», — заявил директор школы.





В СК заявили, что по факту травмирования 11-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ведомстве уточнили, что мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца. Дело на контроле подмосковного СК и прокуратуры.