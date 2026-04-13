Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале добавили 9 лет колонии за нападение на силовика

Шахин Шыхлински уже был приговорен к 22 годам за убийства, с учетом нового приговора он проведет в тюрьме и колонии 24 года

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к 9 годам колонии строгого режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Его сын Мутвалы Шыхлински получил 8 лет колонии общего режима, передает «Коммерсант-Урал» из зала суда.


В начале марта Шахина Шыхлински уже приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2011 годах. По совокупности приговоров суд назначил ему 24 года лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.


По версии обвинения, в начале июля 2025 года у ТЦ «Баку Плаза» силовики проводили операцию по задержанию Шахина Шыхлински. Он находился в автомобиле, за рулем которого был его сын. 


Когда сотрудники спецназа начали вытаскивать из машины лидера диаспоры, водитель резко сдал назад. В результате один из сотрудников СОБРа упал.

