Минобороны РФ: Украина более 6,5 тысячи раз нарушила пасхальное перемирие

Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона в ходе пасхального перемирия нарушила режим прекращения огня более 6,5 тысячи раз. По данным ведомства, противник наносил удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии не только по позициям российских войск, но и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.





Накануне Киев также обвинил Москву в несоблюдении режима прекращения огня. Однако, по неофициальным данным, в период перемирия не фиксировалось дальнобойных ударов дронами и ракетами.





Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным 9 апреля. Режим прекращения огня вступил в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени и действовал до исхода дня 12 апреля, то есть 32 часа.





Решение о прекращении огня было принято президентом в гуманитарных целях в связи с приближающимся православным праздником Пасхи, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.