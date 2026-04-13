Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки ящура у крупного рогатого скота рядом с Республикой Алтай

Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки ящура у крупного рогатого скота в провинциях КНР, граничащих с Республикой Алтай, заявили в Россельхознадзоре.





«В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний на территории Республики Алтай управлением Россельхознадзора усилен действующий на постоянной основе контроль при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в международных пунктах пропуска через Государственную границу РФ», — сообщили Daily Storm в пресс-службе ведомства.





В начале апреля в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе зафиксировали вспышки ящура у крупного рогатого скота. Заболевание выявили у 219 животных в двух стадах общей численностью 6229 голов. У них обнаружили ящур серотипа SAT1. Зараженный скот забили, территорию дезинфицировали.





Reuters утверждало: SAT1 в Китае выявили впервые, а существующие в стране вакцины не обеспечивают защиты от него. Агентство, ссылаясь на Минсельхоз КНР, также писало, что вирус ящура проник в Китай через северо-западную границу — со стороны России, Казахстана и Монголии.





По данным Reuters, на этом фоне Пекин ужесточил пограничный контроль, ускорил разработку вакцин, а в приграничных провинциях усилили патрулирование. Вакцинация от ящура может начаться в КНР в течение месяца.





Ранее карантин отменили в 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. С 5 февраля новые случаи заболевания животных не фиксировались.