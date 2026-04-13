В Муроме число пострадавших от кишечной инфекции превысило 670 человек, среди них более 300 детей
Власти региона называют ситуацию стабильной, основная версия причины отравления — некачественная вода undefined
В Муроме число пострадавших от кишечной инфекции превысило 670 человек, среди них более 300 детей

Власти региона называют ситуацию стабильной, основная версия причины отравления — некачественная вода

Количество заболевших острой кишечной инфекцией в Муроме за неделю достигло 677 человек, из них 318 детей, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. 


Амбулаторную помощь получили 573 пострадавших, в том числе 272 ребенка. Норовирус подтвержден в 36 случаях, остальные диагнозы классифицируются как острая кишечная инфекция. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Из больниц выписаны 46 человек.


Губернатор региона Александр Авдеев поручил взять дополнительные пробы воды, включая родниковую, а также проверить состояние коммуникаций.


Первые сообщения о массовом отравлении появились 9 апреля — тогда в больницы обратились более 200 человек, госпитализация потребовалась 56 из них. По версии Роспотребнадзора, причиной могла стать вода. Проводится расследование.

#отравление #владимирская область #муром #кишечная инфекция
