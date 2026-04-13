В ЦИК объяснили, почему Памфилова подарила Путину свиток

Президент России Владимир Путин 1 апреля встретился с членами Центральной избирательной комиссии и поздравил их с началом работы в обновленном составе. Он отдельно побеседовал с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Она вручила Владимиру Путину оформленный в виде свитка протокол о его избрании президентом в 2024 году.





В Центризбиркоме свиток назвали сувениром для главы государства.





«<...> Председатель Центральной избирательной комиссии РФ вручила главе государства памятный сувенир в связи с посещением здания ЦИК России — протокол ЦИК России о результатах выборов президента РФ 2024 года. Стилизация протокола в сувенирный свиток несет исключительно эстетический характер», — пояснили Daily Storm в пресс-службе комиссии.





Выборы президента России в 2024 году проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, третье — Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85%), четвертое — Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,2%).