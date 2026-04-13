Женщину с семилетним ребенком вытащили из-под снега в Дагестане, они пробыли под лавиной восемь часов

В селе Шайтли Цунтинского района Дагестана спасатели вызволили из-под лавины женщину с семилетним ребенком. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Пострадавших доставили в районную больницу.





Лавина сошла утром 13 апреля. По данным Telegram-каналов, мать и сын провели под снегом около восьми часов. Отмечается, что женщина получила множественные переломы и госпитализирована, с ребенком все в порядке.





Ранее стало известно, что лавина накрыла еще нескольких местных жителей, односельчане смогли их вытащить из-под завалов.





Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту происшествия.