Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы признал Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии общего режима.





По данным следствия, доходы от продажи фитнес-марафонов выводились на счета иностранной компании по подложным документам. В органы валютного контроля подавались недостоверные сведения о целях и назначении платежей.





Чекалин признал вину лишь частично, настаивая, что дело должно рассматриваться как уклонение от уплаты налогов, а не нарушение валютного законодательства.





Перед оглашением приговора Валерия Чекалина направила в суд письменное обращение, в котором просила проявить к бывшему мужу милосердие и снисхождение. В своем письме она назвала Артема «Отцом с большой буквы» и призвала суд не забирать его у детей.





Блогер подчеркнула, что из-за ее тяжелого онкологического заболевания (рака желудка четвертой стадии) детям жизненно необходимо присутствие отца. Она также напомнила, что все налоговые задолженности перед государством семьей были полностью погашены.





Сам Артем Чекалин в последнем слове также просил об условном сроке, отмечая, что ему тяжело оставлять детей с больной матерью. Однако суд счел вину доказанной и назначил реальный срок лишения свободы.





Рассмотрение дела в отношении самой Валерии Чекалиной в настоящее время приостановлено из-за состояния ее здоровья.