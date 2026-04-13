ФСБ и СК пресекли схему манипуляций на фондовом рынке через Telegram-каналы

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета пресекли деятельность организованной группы, которая систематически манипулировала рынком акций на Московской бирже. По версии следствия, в 2023–2024 годах три трейдера компании PFL Advisors и другие лица совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.





Злоумышленники действовали по схеме Pump & Dump («накачка и сброс»): агрессивно скупали активы, искусственно раздувая цены, а затем продавали их. Информацию о привлекательности этих бумаг они публиковали в подконтрольных Telegram-каналах. Совокупная аудитория этих каналов превышала 270 тысяч подписчиков.





Всего фигуранты совершили более 55 тысяч незаконных сделок, получив излишний доход в особо крупном размере. В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы и ценности на сумму более 3 млн рублей. Задержанные — граждане России 1985, 1997 и 1998 годов рождения.





Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»).