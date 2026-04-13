«Пасхальный дар»: праздничные угощения на площади Революции

Сюда приходят целыми семьями

В Москве стартовал один из самых светлых весенних праздников — благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». В этом году он проходит с 11 по 19 апреля и объединяет более 30 городских площадок.

Гостей здесь угощают не только традиционной выпечкой, но и сочными шашлыками прямо с огня. Для маленьких посетителей работает яркая бесплатная карусель, которая дарит море радости. Поскольку Пасха — это время обновления и семейного тепла, площадки фестиваля превратились в уютные праздничные зоны, где будет интересно представителям всех поколений.


Для тех, кто любит творчество, организованы мастер-классы: здесь можно создать украшения и игрушки или своими руками расписать пасхальное яйцо, чтобы забрать этот теплый сувенир домой. На фестивале создана комфортная обстановка для отдыха: всегда можно согреться чашкой ароматного чая или кофе с десертом.


Важной частью праздника стала благотворительность. В рамках проекта «Москва помогает» открыты «Домики добра», где волонтеры принимают подарки для участников СВО и детей из новых регионов, а также собирают необходимые вещи для животных из приютов.


Площадки открыты для посещения по будням с 15:00 до 21:00, а в выходные дни — с 12:00 до 21:00. Всю подробную информацию о программе и расписании концертов можно найти на официальном сайте проекта «Пасхальный дар».

