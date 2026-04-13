Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит закупать российские нефть и газ.





В Кремле в свою очередь отмечали, что Москва останется одним из самых стабильных поставщиков энергоресурсов в мире, в том числе для Венгрии. Мадьяр также поблагодарил Москву за поддержку итогов выборов и выразил готовность к контактам на высшем уровне.





По словам Мадьяра, новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Россией, а отношения между двумя странами «изменятся в правильном направлении уже в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии, и Будапешт находится в уязвимом положении с точки зрения поставок энергоносителей из России.





Мадьяр также заявил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия действующих энергетических соглашений, в том числе по строительству АЭС «Пакш-2». При этом он отметил, что стоимость проекта, реализуемого «Росатомом», чрезвычайно завышена.





Политик высказался за отмену санкций Евросоюза против России сразу после завершения конфликта на Украине. Он также выступил против ускоренного приема Украины в ЕС, напомнив, что эта страна находится в состоянии военного конфликта с Россией.





Кроме того, Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет вмешиваться в дела других государств и ожидает от них такого же отношения к себе.





При этом Мадьяр сообщил, что Венгрия не будет участвовать в выделении Евросоюзом кредита Украине в размере 90 млрд евро, поскольку страна находится в сложной экономической ситуации. Однако Будапешт не будет препятствовать предоставлению самого кредита, уточнил политик.





Ранее политологи допустили, что из-за проевропейских взглядов Мадьяра Венгрия вряд ли останется таким же возмутителем спокойствия Евросоюза, как при Викторе Орбане. Они также заявили Daily Storm, что в первое время поставки российских энергоносителей сохранятся, поскольку Венгрия сильно зависит от углеводородов из РФ и найти адекватную замену быстро не получится.





12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Премьер-министр Виктор Орбан, чья партия потерпела поражение, признал итоги голосования. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса», получившая конституционное большинство в парламенте.