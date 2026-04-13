Венгрия при новом премьере вряд ли сможет сразу отказаться от российских нефти и газа, считают политологи

Победу на парламентских выборах в Венгрии одержала оппозиционная праволиберальная Партия уважения и свободы «Тиса» депутата Европарламента Петера Мадьяра. Вероятно, он сменит находившегося с 2010 года на посту премьер-министра страны Виктора Орбана. Из-за проевропейских взглядов Мадьяра Будапешт вряд ли продолжит блокировать решения Евросоюза в пользу России, как при Орбане, считают политологи. Но при новом премьере Венгрия вряд ли сразу сможет отказаться от российских нефти и газа, добавляют эксперты.





Со сменой венгерского премьера может прийти конец блокировкам Венгрией решений Евросоюза, связанным с Россией, говорит глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.





В последний раз Будапешт в феврале 2026 года использовал вето против принятия 20-го пакета антироссийских санкций и выделения 90 миллиардов евро Украине.





«Орбан уже проиграл, он признал свое поражение, что делает ему честь, — отметил политолог в беседе с Daily Storm. — Думаю, что все, конец блокировкам со стороны Венгрии там, где решения Европейского Союза касаются России. Собственно, Мадьяр обещал, что он этого делать не будет. Поэтому я думаю ровно так же».





«В связи с этим возникает вопрос о возможности поставок российских нефти и газа в Венгрию», — подчеркивает Минченко.





Кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что в первое время поставки энергоносителей сохранятся, как и особые отношения Москвы и Будапешта в целом.





«Что касается отношений с Россией: поскольку Мадьяр пытается себя позиционировать в качестве националиста, то я вполне допускаю, что какие-то отношения могут сохраниться, по крайней мере, в ближайшее время. Венгрия сильно зависит от поставок углеводородов из России, и вот так просто перекрыть эти поставки и найти оптимальную, какую-то адекватную замену, наверное, не получится», — рассуждает ученый.





Но из-за проевропейских настроений Петера Мадьяра Венгрия вряд ли останется таким же возмутителем спокойствия Евросоюза, как при Викторе Орбане.





«Я думаю, что, в частности, вето, которое Орбан использовал в отношении очередного пакета помощи Киеву — 90 миллиардов, — скорее всего, будет снято», — предупреждает Кортунов.





Венгрия постепенно будет подстраиваться под доминирующие настроения Брюсселя, а особые отношения России и Венгрии, скорее всего, будут постепенно сходить на нет, добавил эксперт.





Но у Киева с Будапештом сохранятся сложности и противоречия, отмечает Андрей Кортунов. Речь идет о вопросах проживающего на Украине венгерского меньшинства. Входящее в состав украинской территории Закарпатье до 1920 года принадлежало Венгрии.





Сейчас в Закарпатской области Украины проживают около 150 тысяч венгров. Будапешт не раз требовал от Киева остановить притеснения венгерской общины в Закарпатье и прекратить антивенгерские акции. Это одно из условий для вступления Украины в Евросоюз, настаивает Венгрия.





«Есть объективные разногласия, есть проблема венгерского меньшинства в Закарпатье, его прав, культурной автономии этого меньшинства. И в этом отношения с Киевом тоже, наверное, будут сложные. Хотя вот такой личный аспект, который был характерен для взаимодействия Орбана и Зеленского, скорее всего, уйдет», — говорит Кортунов.





А вообще проигрыш партии Орбана на выборах в большей степени связан с внутриполитической повесткой дня, чем с международными вопросами, пояснил историк.





«Оппозиции удалось сыграть на том, что Орбан находится у власти уже достаточно долго, многие проблемы за эти годы решены не были, потому что они обострялись. Есть обвинения в коррупции, в злоупотреблении должностными полномочиями. Это все позволило оппозиции победить на выборах», — перечислил эксперт.





Партия Виктора Орбана получила 55 мест в парламенте, партия Петера Мадьяра — 138. Еще шесть мандатов получила правая партия «Наша страна». У Орбана репутация пророссийского политика. С начала конфликта на Украине он выступает против военной помощи Киеву.





Мадьяра нельзя назвать проукраинским: он тоже против поставок оружия Украине и ее ускоренного вступления в Европейский союз. Но по плану политика, постепенно, к 2035 году Венгрия должна уйти от зависимости от российских нефти и газа.