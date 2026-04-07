Может ли Трамп нанести ядерный удар по Ирану и начать сухопутную операцию? Рассуждают эксперты

Угрозы президента США все страшнее. На этот раз он заявил, что вечером 7 апреля «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация», если Иран не согласится на условия Вашингтона по мирной сделке. Российские политологи допускают, что Трамп может начать в Иране сухопутную операцию, учитывая, что американские военнослужащие на днях уже высаживались на территории исламской республики, когда спасали там второго пилота своего сбитого самолета. Мнения экспертов по поводу ядерного удара разделились.





Штаты требуют от Тегерана пойти на мирную сделку и деблокировать Ормузский пролив. Дедлайн ультиматума — 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени (03:00 8 апреля мск).





«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, подталкивая иранские власти к ультиматуму.





Российские политологи говорят, что последнее заявление Трампа о гибели цивилизации снова заставляет задуматься о его адекватности.





Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко допускает, что от американского политика можно ожидать ядерного удара.





«Ну, а почему бы нет? Да, конечно! Я думаю, что это [ядерный удар] вполне реалистичная возможность, ничего сверхъестественного и нереального в этом нет», — сказал Daily Storm эксперт.





Начало наземной операции в Иране тоже возможно, считает Минченко. «Понимаете, они уже столько ошибок наделали. Невозможно подходить к оценке деятельности американцев по отношению к Ирану сейчас с рациональной точки зрения! Поэтому я думаю, что возможен абсолютно любой разворот событий», — объясняет он.





Трамп может сделать все, что угодно, но до ядерного удара все-таки не дойдет, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.





«Ожидать можно чего угодно, в том числе массированного удара по штабам, но я думаю, что иранцы к этому готовы», — говорит политолог. Он напоминает, что 5 апреля Трамп тоже угрожал Ирану уничтожением.





«Я думаю, что сейчас Трамп сам не знает, что делать, и отсюда эта риторика», — добавляет Калачев. У политика сейчас очень узкий коридор маневров, говорит эксперт. С одной стороны, он хочет забрать у Ирана возможность финансировать силовые структуры, вести войну, а также лишить его экспорта и доходов.





С другой стороны, Трамп теряет очки среди своих избирателей — сейчас у него самый низкий рейтинг за все время президентства, а операция в Иране не популярна среди американцев.





Глава «Политической экспертной группы» тоже говорит о возможности начала сухопутной операции, скорее, в ограниченных масштабах.





«Войска туда переброшены, и какая-то ограниченная операция была бы возможна, тем более что они уже действовали на территории Ирана, спасая второго пилота своего сбитого самолета. То есть американские военнослужащие уже высаживались на территории Ирана», — рассуждает Калачев.





Иранские военные 3 апреля сбили истребитель-бомбардировщик F-15E из состава Военно-воздушных сил США. Первого пилота эвакуировали с помощью вертолетов и самолетов-заправщиков. А второй член экипажа катапультировался примерно в 16 километрах от места приземления напарника.





Второй пилот почти двое суток скрывался в горной местности в Иране. За его поимку Тегеран объявил награду в 60 тысяч долларов. По информации американских СМИ, раненого пилота спасли благодаря действиям подразделений спецназа США. Было направлено более 150 самолетов для его поиска и эвакуации, рассказывали источники CBS News.





Поэтому сухопутная операция вполне возможна, еще раз отмечает Калачев. Но шансы США на то, что она приведет к смене режима в Иране, весьма невелики, добавляет он.





В целом остается только строить догадки, какими будут следующие действия Трампа в Иране, заключает эксперт: «Знаете, когда все в голове одного человека, а человек явно теряет адекватность, трудно сказать… В чужую голову не заглянешь, мы можем только гадать, что он решит».