Госсекретарь Союзного государства Глазьев рассказал, при каких условиях Украина присоединится к объединению России и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в интервью Daily Storm озвучил возможный сценарий присоединения Украины к объединению. Этого можно будет добиться лишь при выполнении ряда условий, в первую очередь — это завершение СВО.





«Украина сейчас не суверенное государство, а оккупированное странами НАТО. Там действует марионеточный нелегитимный режим, с которым мы переговоры не можем вести. Чем закончится и где закончится СВО, и когда мы там обретем действительно легитимную власть, с которой можно говорить? И будет ли эта власть марионеточной, поставленной странами НАТО, или она будет отражать интересы народа Украины? Вот на эти все вопросы необходимо сначала получить ответ, потом говорить о перспективах (союза)», — перечислил Глазьев.





Политик напомнил, что вступление Украины в объединение было в повестке все 25 лет его существования. Это было бы выгодно всем сторонам, поскольку давало общий рынок и кооперацию, от которой критически зависели все отрасли украинской экономики. Речь в первую очередь про агропромышленный комплекс, химико-металлургическую отрасль и машиностроение.





Глазьев также заверил, что Россия и Белоруссия готовы принять новых членов в союзное государство, но их пока не предвидится. Это связано с рядом политических обстоятельств, в первую очередь связанных с единым экономическим пространством ЕАЭС.





«Нам не нужно заниматься вопросами таможенной тарифной политики, устранения барьеров торговли и так далее. <...> Если появится государство, которое не входит в ЕАЭС, то надо понимать, что возникают вопросы преодоления этих барьеров, различия в таможенном регулировании и многое другое. <...> Поскольку мы связаны общими обязательствами в ЕАЭС, мы не можем какой-то третьей стране предоставить все эти условия, минуя ЕАЭС. Вот это надо иметь в виду», — объяснил госсекретарь.





Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. По этому соглашению члены союза вводят единую денежную единицу, создают единое таможенное и экономическое пространство и объединяют энергетическую и транспортные системы. Также участники углубляют взаимодействие в сферах внешней политики и гуманитарной области.