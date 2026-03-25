«Какая может быть клятва в политической жизни?». Экс-губернатор Анатолий Лисицын рассказал, зачем ушел в «Единую Россию» от справедливороссов

Первый губернатор Ярославской области, депутат Анатолий Лисицын недавно решил покинуть «Справедливую Россию» и вернуться к единороссам, от которых сам несколько лет назад ушел со скандалом. За такой поступок эсеры назвали его предателем. В интервью Daily Storm Лисицын заверил, что никаких клятв Сергею Миронову не давал и расстался без конфликта, хоть и был изгнан из фракции Госдумы. Парламентарий объяснил, что «Единая Россия» это его родной дом, и за его возвращение ратовали нынешний глава Ярославщины и Администрация президента.
— Анатолий Иванович, вы уже подали документы на праймериз «Единой России»?
— Да, в понедельник уже все подал.
— Почему все-таки решили перейти обратно в «Единую Россию» и баллотироваться от них?
— Знаете, на длинном политическом пути всегда есть место для разумного компромисса. В свое время в 2018 году, когда мне объявил войну бывший губернатор Дмитрий Миронов, меня исключили из политсовета. В принципе, была перспектива или остаться пенсионером, или продолжить свою политическую жизнь, поскольку авторитет, энергия и здоровье это позволяли.
Я обратился к Сергею Миронову, знал его по Совету Федерации. Предложил ему свои услуги, он с благодарностью принял. И Грешневикову Анатолию (депутату «Справедливой России» от Ярославской области) я благодарен. Вступил в партию «Справедливая Россия», провел выборную кампанию, мандат получил.
Я, как бывший губернатор, всегда предлагал свои услуги всем губернаторам. Предложил эти услуги и Михаилу Евраеву (действующему главе Ярославской области), он принял. В отличие от трех предыдущих губернаторов, у нас сложился конструктивный диалог. Я все-таки помогал ему в вопросах интересов региона, планировал много программ. Поэтому ровно год назад, в начале февраля, он мне предложил: «Анатолий Иванович, я хочу выдвинуть вас в Госдуму с «Единой Россией». Лично от себя и администрации области. Я этот вопрос уже прорабатываю на Старой площади».
Я ему задал вопрос: «Михаил Яковлевич, а вам не безразлично, от какой партии я?». Говорит, ему абсолютно безразлично буду я коммунистом или справедливороссом. Если Старая Площадь согласует этот вопрос, то без проблем. Ему поставила задачу «Единая Россия».
Поэтому я попросил его связаться с руководством партии «Справедливая Россия». Предложил, чтобы они вместе встретились с Администрацией президента и попытались определить мою судьбу, где мне оставаться — в «Справедливой России» или принимать предложение Евраева? Но, к сожалению, со стороны «Справедливой России» никаких шагов в течение года не последовало. Поэтому я даже сегодня не знаю, планировали ли меня выдвигать в следующий созыв или нет.
Мне поступило предложение от Администрации президента, что моя кандидатура согласована. Вместе с Валентиной Терешковой мне предложено возглавить региональную избирательную команду в Госдуму этого года. Согласился, потому что считаю, что дорогого стоит вернуться в партию президента! Туда, где я сделал всю карьеру, где получил доверие ярославских избирателей более чем на десяти избирательных кампаниях в органы власти. Поэтому я такое решение принял и озвучил его партии.
— С Терешковой возглавите региональную группу?
— Я иду по своему округу. А она, видимо, по списку пойдет, не знаю пока. Вряд ли она пойдет по одномандатному округу Грешневикова. Там, по-моему, выдвинут мэр Ярославля (Артем Молчанов).
— В «Единой России» помнят про ваш давний конфликт с руководством? Что по этому поводу думают сейчас?
— Я всегда был государственником, всегда был в партии власти. В тот момент я принял ситуацию. Меня тогда губернатор практически изолировал от общественной жизни, из политсовета исключили. И поэтому я просто нашел вариант, который позволил мне вернуться в активную политическую жизнь. Ярославцы меня поддерживают, рейтинг и узнаваемость у меня высокие, с людьми общаюсь постоянно. Для меня общение с людьми — это норма номер один.
— Правда ли, что вы при переходе в «Справедливую Россию» давали клятву лично Сергею Миронову, что вы пришли с серьезными намерениями и не предадите партию?
— Никто никакой клятвы не спрашивал, никто ее не давал. Это какой-то абсурд. Так вопрос вообще не ставился. И какая может быть клятва в политической жизни?
— Во фракции эсеров в Госдуме вы еще остаетесь?
— Нет. Из фракции меня вчера, 24 марта, исключили.
— Как теперь складываются отношения с бывшими коллегами-справедливороссами?
— Нормально. Коллеги считают, что я сделал правильный выбор. Только Грешневиков [который назвал Лисицына предателем] обиделся. Но я считаю, что это временная обида. Он поймет, что я вынужден был сделать такой шаг. И сделал его правильно, потому что «Единая Россия» для меня не какое-то тяжелое прошлое, а партия, в которой я был всегда, всю карьеру сделал. Сейчас встречаюсь с ярославцами, абсолютно положительное отношение, в мою пользу. Никто не считает меня предателем.
— Как понимаю, вы планируете пойти на выборы в Госдуму снова по Ярославскому избирательному округу? Если против вас вдруг пойдет баллотироваться Грешневиков, готовы ли ему оппонировать?
— Это фантастический вариант, вряд ли это случится. И зачем это ему нужно? Он разумный человек, примет правильное решение. У него свой прикормленный округ, где все его знают и доверяют. Зачем ему идти в округ, где его не знают? У него узнаваемость по области в два раза ниже, чем у меня. По ВЦИОМу у меня узнаваемость 48%, а у него 28%.