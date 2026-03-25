«Какая может быть клятва в политической жизни?». Экс-губернатор Анатолий Лисицын рассказал, зачем ушел в «Единую Россию» от справедливороссов

Первый губернатор Ярославской области, депутат Анатолий Лисицын недавно решил покинуть «Справедливую Россию» и вернуться к единороссам, от которых сам несколько лет назад ушел со скандалом. За такой поступок эсеры назвали его предателем. В интервью Daily Storm Лисицын заверил, что никаких клятв Сергею Миронову не давал и расстался без конфликта, хоть и был изгнан из фракции Госдумы. Парламентарий объяснил, что «Единая Россия» это его родной дом, и за его возвращение ратовали нынешний глава Ярославщины и Администрация президента.





— Анатолий Иванович, вы уже подали документы на праймериз «Единой России»?

— Да, в понедельник уже все подал.





— Почему все-таки решили перейти обратно в «Единую Россию» и баллотироваться от них?

— Знаете, на длинном политическом пути всегда есть место для разумного компромисса. В свое время в 2018 году, когда мне объявил войну бывший губернатор Дмитрий Миронов, меня исключили из политсовета. В принципе, была перспектива или остаться пенсионером, или продолжить свою политическую жизнь, поскольку авторитет, энергия и здоровье это позволяли.





Я обратился к Сергею Миронову, знал его по Совету Федерации. Предложил ему свои услуги, он с благодарностью принял. И Грешневикову Анатолию (депутату «Справедливой России» от Ярославской области) я благодарен. Вступил в партию «Справедливая Россия», провел выборную кампанию, мандат получил.