«Он не уходит, а предает». Справедливороссы осудили возвращение депутата Анатолия Лисицына в «Единую Россию»

В «Справедливой России» (СР) объявили бойкот покинувшему партию депутату Анатолию Лисицыну, который решил баллотироваться в новый созыв Госдумы от «Единой России» (ЕР). Сам парламентарий несколько лет назад ушел от единоросссов со скандалом. Давний товарищ Лисицына Анатолий Грешневиков больше не общается с ним — ведь тот нарушил клятву, данную Сергею Миронову. Сам лидер эсеров даже не упомянул перебежчика в своем комментарии Daily Storm. Зато в «Единой России» уже прочат победу новоиспеченному стороннику. Ведь он для них не чужой человек и идеальный кандидат в депутаты. Единороссов даже не смущает, что их союзник когда-то устроил демарш.





Предательство не прощают





На прошлых выборах в Госдуму ярославские справедливороссы показали хороший результат. В обоих одномандатных округах с неплохим отрывом победили их кандидаты — «депутат всех созывов» Анатолий Грешневиков и экс-губернатор региона Анатолий Лисицын. Большое количество голосов позволило эсерам сделать депутатом и актера Николая Бурляева, избранного по региональному списку.





Однако на выборах в новый созыв в 2026 году у «Справедливой России» в Ярославской области могут возникнуть проблемы. Всему виной переход Анатолия Лисицына в стан оппонентов из «Единой России».





Первые слухи о намерении ЕР переманить к себе бывшего губернатора появились еще летом 2025 года. В марте 2026 года уже сам Лисицын рассказал прессе, что нынешний глава региона беспартиный Михаил Евраев предложил пойти ему на выборы в сентябре от «Единой России». Уже 17 марта Лисицын написал заявление о выходе из «Справедливой России» и сообщил, что будет участвовать в праймериз партии власти.





Его давний соратник Анатолий Грешневиков в беседе с Daily Storm резко осудил решение коллеги. Он признался, что они больше не общаются с тех пор, как Лисицын подписал заявление о выходе.





«Он не уходит, а предает. Со дня, как подписал его заявление о его предательском поступке, мы больше не общаемся», — заявил Грешневиков.





Грешневиков припомнил времена, когда Лисицын только пришел к эсерам. Ведь с 2003 по 2019 годы тот был членом «Единой России», но после разногласий с партийным руководством со скандалом покинул ее.