«Он не уходит, а предает». Справедливороссы осудили возвращение депутата Анатолия Лисицына в «Единую Россию»

В «Справедливой России» (СР) объявили бойкот покинувшему партию депутату Анатолию Лисицыну, который решил баллотироваться в новый созыв Госдумы от «Единой России» (ЕР). Сам парламентарий несколько лет назад ушел от единоросссов со скандалом. Давний товарищ Лисицына Анатолий Грешневиков больше не общается с ним — ведь тот нарушил клятву, данную Сергею Миронову. Сам лидер эсеров даже не упомянул перебежчика в своем комментарии Daily Storm. Зато в «Единой России» уже прочат победу новоиспеченному стороннику. Ведь он для них не чужой человек и идеальный кандидат в депутаты. Единороссов даже не смущает, что их союзник когда-то устроил демарш.
Предательство не прощают
На прошлых выборах в Госдуму ярославские справедливороссы показали хороший результат. В обоих одномандатных округах с неплохим отрывом победили их кандидаты — «депутат всех созывов» Анатолий Грешневиков и экс-губернатор региона Анатолий Лисицын. Большое количество голосов позволило эсерам сделать депутатом и актера Николая Бурляева, избранного по региональному списку.
Однако на выборах в новый созыв в 2026 году у «Справедливой России» в Ярославской области могут возникнуть проблемы. Всему виной переход Анатолия Лисицына в стан оппонентов из «Единой России».
Первые слухи о намерении ЕР переманить к себе бывшего губернатора появились еще летом 2025 года. В марте 2026 года уже сам Лисицын рассказал прессе, что нынешний глава региона беспартиный Михаил Евраев предложил пойти ему на выборы в сентябре от «Единой России». Уже 17 марта Лисицын написал заявление о выходе из «Справедливой России» и сообщил, что будет участвовать в праймериз партии власти.
Его давний соратник Анатолий Грешневиков в беседе с Daily Storm резко осудил решение коллеги. Он признался, что они больше не общаются с тех пор, как Лисицын подписал заявление о выходе.
«Он не уходит, а предает. Со дня, как подписал его заявление о его предательском поступке, мы больше не общаемся», — заявил Грешневиков.
Грешневиков припомнил времена, когда Лисицын только пришел к эсерам. Ведь с 2003 по 2019 годы тот был членом «Единой России», но после разногласий с партийным руководством со скандалом покинул ее.
«У него были проблемы с «Единой Россией», пришел весь побитый, оскорбленный, униженный. У нас было условие, он Сергею Михайловичу дал клятву, что не предаст, что пришел с серьезными намерениями! В его клятву поверили, приняли в партию. Администрация Президента и Андрей Турчак (тогда секретарь Генсовета ЕР) были категорически против выдвижения Лисицына от «Справедливой России». Они сказали, что мы от него избавились как от бандита, а вы его берете. Нажимали на самого Лисицына и на нас, чтобы мы его не брали. Но мы не сдали его», — вспоминал Грешневиков.
Он удивлен, что расставшиеся с Лисицыным на плохой ноте единороссы решили вдруг позвать его обратно к себе. Виной тому возможный кадровый голод, считает Грешневиков.
«Мы полностью разгромили Единую Россию, они хотят ответить нам. Но своих депутатов нет, вот они и прибегают к тому, чтобы вернуть себе предателя. Я не знаю, на что они рассчитывают. Ярославцы таких вещей как предательство не прощают. Он пойдет под флагом Единой России, а у нас не только против Лисицына проголосуют, но и против любого единоросса», — уверен эсер.
На вопрос, готов ли Грешневиков лично сразиться с бывшим товарищем за мандат в одном избирательном округе, депутат ответил уклончиво — время покажет.
Daily Storm спросил у лидера СР Сергея Миронова мнение об уходе Лисицына из партии. Председатель в своем ответе не стал даже упоминать перебежчика. Вместо этого он заверил, что главным партийным козырем в регионе остается именно Грешневиков.
«На предстоящих выборах депутатов Государственной Думы IX созыва Грешневиков будет формировать команду «Справедливой России» в регионе. И я убежден, что он и его коллеги продемонстрируют такой же блестящий результат, как и на всех предыдущих выборах. Партия будет бороться и за одномандатные округа, и за место в партийном списке», — прокомментировал Миронов.
Не чужой человек
В ярославском отделении «Единой России» Лисицына уже ждут с распростертыми объятиями. Секретарь реготделения Евгений Чуркин заверил Daily Storm, что политика обязательно зарегистрируют на предварительное голосование ЕР. По мнению единоросса, Лисицын имеет все шансы победить, и в таком случае партия выдвинет его кандидатом по одномандатному округу. Ведь бывший губернатор, это не только ценный кадр, но и не чужой для партии человек.
«По факту был одним из создателей партии на территории Ярославской области. Человек он не чужой. Весь актив партии, коллеги из руководящих органов его очень хорошо знают, многие из них с ним работали совместно. Если не брать партийную составляющую, мы оцениваем его как человека, много сделавшего для области. Жители к нему неплохо относятся, это показал результат на предыдущих выборах. Поэтому как федеральный депутат он, безусловно, для региона полезен на 100%», — описал Лисицына Чуркин.
Не пугает местный актив и прошлая размолвка экс-губернатора с «Единой Россией».
«Будучи депутатом «Справедливой России», он не позволял себе ни резких высказываний, ни оскорблений, тем более унизительных постов в адрес «Единой России» или ее членов. У него была задача работать на регион, а не против партии. Поэтому никакой обиды за прошлый раз, что он избирался от СР, у нас нет. Мы это предварительно обсуждали, и какого-то антагонизма, сомнений или моральных противоречий нет», — объяснил секретарь.
По мнению Чуркина, Лисицын просто понял, что именно в партии власти у него появится больше возможностей как у политика. Поэтому переход в ЕР, это «очевидное, рациональное и правильное решение».
«Он в «Единой России» провел времени больше, чем в «Справедливой России». Партия выросла вместе с ним, он также выращен партией. Даже сейчас с ним добрые, хорошие отношения, в том числе у губернатора, который является беспартийным», — сказал Чуркин.
Он добавил, что Лисицын, предположительно, подаст заявку на участие в праймериз уже на следующей неделе.
Сам Анатолий Лисицын воздержался от комментариев для Daily Storm.
Предварительное голосование за кандидатов от «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая. В Единый день голосования в сентябре 2026 года в Ярославской области пройдут выборы депутатов Госдумы IX созыва.