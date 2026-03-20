Картаполов: Закон о защите россиян за границей с помощью армии станет сдерживающей силой для необоснованных преследований

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал про законопроект о защите россиян за границей с помощью армии. Инициатива будет сдерживающей силой для тех, кто необоснованно обвиняет граждан России за рубежом, пояснил он.





«У нас бывают случаи, когда наших граждан задерживают необоснованно, обвиняют абсолютно по надуманным предлогам. Возьмите последний пример, когда археолога в Польше задержали и отправили его на Украину. Чтобы подобные случаи не возникали и те, кто принимает такие, мягко говоря, непродуманные решения, отдавали себе отчет, что за это можно будет достаточно сильно получить, принимается этот закон», — сказал Daily Storm парламентарий.





Технология применения инициативы «может быть самая разнообразная, потому что у нас в Вооруженных силах есть масса различных видов, систем вооружения, различных специалистов», добавил он. Депутат отметил, что похожие законы есть в законодательстве США и американцы «достаточно широко ими пользуются и их применяют».





«Cам факт наличия этого закона уже будет являться хорошей такой сдерживающей силой для тех, кто пока этими безобразиями [обвинениями и задержаниями] занимается», — заключил Картаполов.





Ранее в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий вводить войска России в другие страны для защиты россиян в случае их ареста или преследования по решению иностранных и международных судов. Документом вносятся изменения в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».