В ЦИК разрешили использовать маркетплейсы как площадку для предвыборной агитации, но без распродаж и подарков

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) разъяснили Daily Storm, можно ли использовать маркетплейсы для предвыборной агитации. Ранее в СМИ появилась информация, что во время избирательной кампании в Госдуму на площадках появится реклама для вовлечения граждан в процесс выборов и увеличения результата единороссов. В ЦИК ничего про это не известно. Однако размещать агитацию на маркетплейсах действительно можно, но не подкупая избирателей лотереями и подарками.





По данным источников «Ведомостей», совместно с маркетплейсами в партии «Единая Россия» (ЕР) разрабатывается проект «Карточки будущего». С его помощью покупатели в ленте товаров увидят рекламу, привлекающую внимание к выборам и «народной программе» единороссов. За участие пользователям предложат розыгрыши призов и промокоды.

В ЦИК сообщили Daily Storm, что не располагают информацией о возможном появлении подобных проектов. В самом ведомстве также не планируют сотрудничать с маркетплейсами для привлечения внимания к выборам. Кампания по информационно-разъяснительной деятельности комиссии в период избирательной кампании в настоящее время прорабатывается и обсуждается.

Касаемо легальности такого рода предвыборного пиара в ЦИК обратились к федеральному закону № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». По нему запрещается осуществлять подкуп избирателей в любом виде.

«Вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности <…>, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных материалов <...>, предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования)», — перечислили в пресс-службе ЦИК.





Кроме того, в период избирательной кампании нельзя проводить лотереи, в которых участие или выигрыш призов зависят от итогов голосования. Агитматериалы не должны содержать коммерческую рекламу. Предвыборная агитация в Единый день голосования и в «день тишины» запрещена.

Оплата предвыборной рекламы или объявлений кандидатов и партий на маркетплейсах должна осуществляться только за счет средств избирательного фонда.

«Полагаем, что кандидаты и избирательные объединения вправе заключать гражданско-правовые договоры с маркетплейсами на размещение агитационных материалов при условии соблюдения, в том числе перечисленных выше, требований законодательства о выборах», — добавили в Центризбиркоме.





Ранее в «Единой России» заверили Daily Storm, что, вопреки слухам, не планируют размещать агитацию на маркетплейсах. В КПРФ объявили, что если вдруг единороссы все-таки реализуют подобный проект, то это будет нарушением закона.