Политологи: Новосибирским властям нужно было предупредить народ ещe до изъятия скота, но кресло губернатора не пошатнeтся

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников только 19 марта подробно прокомментировал массовый забой скота у местных фермеров и объяснил, как будут выплачивать компенсации. Животных изымают у жителей региона ещe с начала месяца. Народ выходил на акции протеста, около десятка фермеров задержали. Новосибирским властям нужно было предупредить жителей ещe до изъятия скота, но кресло губернатора, несмотря на позднюю реакцию на проблему, не пошатнeтся. Так считают опрошенные Daily Storm политологи.





Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко предполагает, что Андрей Травников удержит свой пост.





«Я думаю, что не кардинально [ситуация повлияет на пост губернатора], учитывая тот факт, что вся история с забоем скота — это история федеральная. Здесь у губернатора очень мало возможностей повлиять, и я думаю, что задержка с реакцией была связана не с тем, что у них как‑то PR‑блок плохо работает, внутрипол чего‑то не понимает, а просто не было отмашки с федерального уровня, не дали объяснительную модель, поэтому они тянули», — допускает политолог.





Глава региона проявил лояльность к федеральным властям, добавляет эксперт.





«У нас же какой очень важный критерий по отношению к губернаторам со стороны федералов? Это лояльность и послушность. Он же не взбрыкивал, не кричал: «Что же вы творите?» и так далее, а покорно ждал, пока до него доведут тезисы, которые ему надо озвучить», — пояснил Минченко.





Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев тоже считает, что губернатор удержится в кресле. С юридической точки зрения главу региона нельзя отозвать снизу — нет такой процедуры. Его можно отстранить от должности только по указанию президента либо по собственному желанию губернатора, пояснил учeный.





«А губернатор выступил с развернутым ответом на тему о том, как, чего и сколько [выплатят фермерам], значит, уходить он не будет. Президент, как я понимаю, в такой ситуации тоже сразу губернатора снимать не будет. Думаю, что он удержится», — говорит политолог.





Но новосибирским властям нужно было предупредить народ и объясниться до изъятия скота. «Нужно было реагировать до. Нужно было объяснять до действий свои действия, а не после них. Тогда бы и протестов не было», — считает Журавлев.





Губернатор Новосибирской области 19 марта назвал «абсолютно необходимым» уничтожение заболевшего скота. По его словам, это нужно для предотвращения распространения заболеваний и защиты животноводства от экономического ущерба.





Травников заверил, что региональные власти вместе с Минсельхозом России помогут фермерам купить новых животных. Ранее администрация области обещала жителям более 70 тысяч рублей за убитую взрослую корову весом 400 килограммов.





Кроме того, предусмотрена социальная помощь ежемесячно в течение девяти месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума. Ее получат те, чью ситуацию признают трудной из‑за утраты дохода после изъятия животных.





С 16 марта в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из‑за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. В нескольких сeлах области прошли массовые протесты фермеров. Работники села Козиха записали обращение к главе Следственного комитета. Сейчас правоохранители проверяют на халатность региональный Минсельхоз.