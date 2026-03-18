«Возможно, я устарел». Депутат Свинцов не будет оспаривать свое исключение из ЛДПР

Известного своими заявлениями о Telegram депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР. По мнению Высшего Совета, парламентарий опорочил репутацию партии, а выгнать его требовали не только соратники, но и простые жители России. В беседе с Daily Storm Свинцов рассказал, согласен ли он с мнением бывших коллег, и поделился планами на будущее. Он растерян и не знает, стоит ли ему вообще продолжать карьеру в большой политике.





— Согласны ли вы с исключением из партии? Будете ли его оспаривать?





— Нет, оспаривать не буду. По крайней мере, не планировал. Согласен или не согласен — на этот счет не выработалось мнение. Считаю, что те 26 лет, которые я отработал в партии, три созыва в качестве депутата и 21 год рядом с Жириновским позволяют мне говорить, что я политику партии знаю. Новое руководство и новый Высший Совет имеют другое мнение. Возможно я устарел или не совсем корректно оцениваю текущий момент. Это тоже я допускаю. Не бывает абсолютно правильной позиции. Меня исключили за расхождение моей позиции с позицией партии. Конкретно такая формулировка у Высшего Совета. Решение запрошу, чтобы просто понимать, что не так.





— Вы остаетесь во фракции ЛДПР?





— Да. Исключение из партии и фракции это два разных процесса. Меня исключили из партии по решению Высшего Совета. А исключать ли из фракции, решает сама фракция. Нас там сейчас около 20 депутатов. Эти процедуры тяжело объединить юридически.





Переходить из фракции во фракцию нельзя, это запрещено. В другую переходить не буду.





— Планируете ли в другие партии вступать?





— Над вопросом, буду ли я продолжать политическую карьеру, я пока не думал. Пока работал в партии, работал там. Теперь, когда я не являюсь членом ЛДПР, мне нужно какое-то время все взвесить и подумать, как дальше развивать свою карьеру — в политическом процессе или, может быть, уйти в какую-то административную работу. Еще пока об этом не думал.





— А что насчет грядущих выборов в Госдуму?





— Это напрямую связано с тем, что нужно сначала осмыслить. Может, имеет смысл завершить почти 26 лет политической карьеры и заняться чем-то другим. Не было возможности об этом подумать, все достаточно быстро произошло.





— Что теперь будет с ЛДПР-ТВ, которым вы владеете?





— Я его создал и до сегодняшнего дня им руковожу. По крайней мере сегодня об этом ничего не говорилось на Высшем Совете. Думаю, в ближайшее время такой разговор с партией будет.