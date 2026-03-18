Несмотря на массовые блокировки каналов и групп, Роскомнадзор заявил о нарушениях в Telegram

18 марта стало известно о масштабных блокировках в Telegram: по итогам вторника мессенджер удалил 114 348 групп и каналов, сообщили СМИ. Это максимальный суточный показатель с 10 марта. Тем не менее этих мер недостаточно для соблюдения требований российского законодательства, сообщили Daily Storm в пресс-службе Роскомнадзора.





«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — заявили в ведомстве.





Ранее журналисты РИА Новости сообщили, что, по данным статистики платформы, с начала марта Telegram заблокировал 1 547 231 группу и канал. Из них 9 439 сообществ были связаны с террористической деятельностью.

С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов достигло 10 186 435, включая 41 619 сообществ, связанных с терроризмом.





В Telegram отмечают, что система модерации развивается с 2015 года и включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг с использованием машинного обучения. С 2024 года эти механизмы дополнены инструментами на базе искусственного интеллекта.