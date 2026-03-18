Единороссы не будут рекламировать себя на маркетплейсах

В СМИ появились слухи, что во время избирательной кампании в Госдуму маркетплейсы будут задействованы для вовлечения граждан в процесс выборов и увеличения результата единороссов. В самой партии заверили, что не собираются агитировать через торговые площадки. В КПРФ считают такой способ нарушением закона, а справедливороссы присматриваются к новшеству, но боятся быть первопроходцами.





По данным источников «Ведомостей», совместно с маркетплейсами разрабатывается проект «Карточки будущего». С его помощью покупатели в ленте товаров увидят рекламу, привлекающую внимание к выборам и «народной программе» «Единой России» (ЕР). За участие пользователям предложат розыгрыши призов и промокоды.





Однако в самой партии опровергли информацию об использовании маркетплейсов для своей предвыборной агитации. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе ЦИК ЕР.





«Комментировать нечего, не планируем размещать агитацию на маркетплейсах», — заверили в пресс-службе.





В других партиях также пока не готовы задействовать торговые площадки как инструмент пиара. В компартии вовсе видят в этом нарушение закона.





«КПРФ не считает возможным для себя такую агитацию в силу ее очевидной противоправности. Сообщается, что посетителям маркетплейсов, поигравшим в эту игру, будут предлагаться промокоды. Это будет откровенным подкупом избирателей, за который по закону вообще-то положено снимать с выборов. Если какие-то политадминистраторы действительно попытаются реализовать такую схему в интересах ЕР, то мы безусловно будем доказывать незаконность этих фокусов и в Центризбиркоме, и в судах», — заявил изданию первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.





Даже если все-таки единороссы запустят такую агитацию, то особенно эффективной она не будет, уверен коммунист. По его словам, на фоне нынешней социально-экономической действительности такие агитки будут выглядеть «предельно фальшивыми.





В «Справедливой России» хотели бы, чтобы сначала кто-то другой опробовал эти площадки.





«О таких проектах нам пока ничего не известно, поэтому говорить о размещении агитации на маркетплейсах преждевременно. «Справедливая Россия» не ведет переговоров с интернет-площадками и не рассматривает этот канал в текущей кампании. Наша партия внимательно относится к новым форматам работы с избирателями, но их эффективность можно оценить только по результату. Прежде всего по отклику аудитории. Пока такого опыта нет, делать выводы преждевременно», — заявил Daily Storm лидер эсеров Сергей Миронов.





ЛДПР и «Новые люди» отказались отвечать на вопросы о задействовании маркетплейсов.





В Wildberries & Russ журналистам ответили, что подобные обсуждения с участием компании не ведутся. В Lamoda и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев Daily Storm.