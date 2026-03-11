«К мобилизованным ВСУ никакой ненависти нет, это мой народ». Бывшие солдаты Украины сражаются на стороне России за освобождение своей страны

На стороне России в СВО воюют бывшие военнослужащие ВСУ. Из них сформирован батальон имени Максима Кривоноса (БМК), куда вступают украинские военнопленные. Их очищают от вражеской пропаганды и переобучают, чтобы они смогли выполнить амбициозную задачу — освободить Украину. Сами члены батальона рассказали, что им разрешено общаться на мове и быть неоязычниками, но с большими оговорками. Может ли батальон соперничать с РДК*, кому закрыт путь в подразделение и каково это — воевать против бывших товарищей, — разбирался Daily Storm.





Через плен к прозрению

Боец Павел Яковлев под позывным Прометей попал в батальон имени Кривоноса в первые дни его существования. Ранее он служил в президентской бригаде ВСУ под Красногоровкой. Вместе с товарищами 11 дней держал оборону, несмотря на большие потери и заканчивающиеся боеприпасы: надеялись на скорое подкрепление. Но его так и не объявилось, а командование велело стоять до конца.

«Я был старшим на позиции, в моем подчинении было 6 человек. Понимал, что мы здесь умрем, и не понимал до конца — за что. Если умру, кому будет лучше? Моей маме? Нет. Моему народу? Нет. Осознание приходит на грани смерти. Начался серьезный артобстрел, сказал своим бойцам спрятаться в блиндаж. Нас будут штурмовать, если предложат сдаться в плен — сдаемся в плен. Один боец отказался», — вспоминал Прометей в беседе с Daily Storm.

Их начали закидывать гранатами, а затем предложили сдаться. Яковлев и его подчиненные вышли с поднятыми руками. Первое, что он услышал от военнослужащих ВС РФ, — извинение за то, что не удалось взять живым солдата, отказавшегося сложить оружие. В тот момент украинец понял, что, возможно, не все, что ему рассказывала пропаганда про русских, было правдой.

Узнав о потере позиции, ВСУ начали артобстрел места, где находился отряд Яковлева. Россиянам с пленными пришлось в спешке убегать.

«Я кричу им: «Пацаны, нам не сюда, я знаю, где здесь укрытие. Они мне доверились и сказали бежать первым, они — за мной. Прибежали в укрытие, начали просто общаться. Никакой жесткости, упреков, обзывательств, общались как в России и Украине — семья, дети и кто чем дышит», — описал впечатления Прометей.