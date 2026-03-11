«К мобилизованным ВСУ никакой ненависти нет, это мой народ». Бывшие солдаты Украины сражаются на стороне России за освобождение своей страны

На стороне России в СВО воюют бывшие военнослужащие ВСУ. Из них сформирован батальон имени Максима Кривоноса (БМК), куда вступают украинские военнопленные. Их очищают от вражеской пропаганды и переобучают, чтобы они смогли выполнить амбициозную задачу — освободить Украину. Сами члены батальона рассказали, что им разрешено общаться на мове и быть неоязычниками, но с большими оговорками. Может ли батальон соперничать с РДК*, кому закрыт путь в подразделение и каково это — воевать против бывших товарищей, — разбирался Daily Storm.
Через плен к прозрению
Боец Павел Яковлев под позывным Прометей попал в батальон имени Кривоноса в первые дни его существования. Ранее он служил в президентской бригаде ВСУ под Красногоровкой. Вместе с товарищами 11 дней держал оборону, несмотря на большие потери и заканчивающиеся боеприпасы: надеялись на скорое подкрепление. Но его так и не объявилось, а командование велело стоять до конца.
«Я был старшим на позиции, в моем подчинении было 6 человек. Понимал, что мы здесь умрем, и не понимал до конца — за что. Если умру, кому будет лучше? Моей маме? Нет. Моему народу? Нет. Осознание приходит на грани смерти. Начался серьезный артобстрел, сказал своим бойцам спрятаться в блиндаж. Нас будут штурмовать, если предложат сдаться в плен — сдаемся в плен. Один боец отказался», — вспоминал Прометей в беседе с Daily Storm.
Их начали закидывать гранатами, а затем предложили сдаться. Яковлев и его подчиненные вышли с поднятыми руками. Первое, что он услышал от военнослужащих ВС РФ, — извинение за то, что не удалось взять живым солдата, отказавшегося сложить оружие. В тот момент украинец понял, что, возможно, не все, что ему рассказывала пропаганда про русских, было правдой.
Узнав о потере позиции, ВСУ начали артобстрел места, где находился отряд Яковлева. Россиянам с пленными пришлось в спешке убегать.
«Я кричу им: «Пацаны, нам не сюда, я знаю, где здесь укрытие. Они мне доверились и сказали бежать первым, они — за мной. Прибежали в укрытие, начали просто общаться. Никакой жесткости, упреков, обзывательств, общались как в России и Украине — семья, дети и кто чем дышит», — описал впечатления Прометей.
После этого был пункт содержания военнопленных. В беседе с сокамерниками мужчина признался, что ошибался насчет происходящего и теперь видит, как власти их обманывали. Кто-то рассказал ему о существовании отряда имени Кривоноса, и Яковлев заявил надсмотрщикам, что хотел бы связаться с руководством подразделения. К удивлению, представители отряда действительно приехали к нему.
«В основном я им рассказывал свою судьбу, свое видение и понимание. Дальше — все по конфиденциальному процессу, — пересказал Прометей. — Передислоцировали меня в расположение отряда. Лично я никакого дискомфорта не испытывал, унижений или издевательств. Все понимали, зачем мы здесь и чем будем заниматься. На второй день уже поехал на полигон. Показал класс, потому что подготовка в моей бригаде была капитальная. Я хороший боец».
В отряде он стал командиром расчета БПЛА. Также он подчеркнул, что подразделение гуманно относится к простым украинским солдатам и старается не убивать потенциальных новобранцев. Поэтому брать как можно больше пленных — важнейшая доктрина в подразделении и основной способ пополнять ряды.
«Отправляя «птички» на позиции, мы работаем в большинстве по интернациональным легионам, уничтожаем их с ненавистью и яростью. Они будут удобрением на нашей земле. А к мобилизованным ВСУ никакой ненависти нет, это мой народ. В большинстве случаев просто вскрываем блиндажи, чтобы могла продвигаться пехота. Иначе будут потери с обеих сторон. У нас задача — «затрехсотить» и взять в плен», — поведал боец.
У многих в батальоне есть родственники по ту сторону границы. Солдаты не любят обсуждать эту тему, поскольку понимают, что это небезопасно для родных на Украине. При этом в подразделении помогают организовать встречи с семьей, если они проживают на подконтрольной России территории. Например, так было с военнослужащим под позывным Альтаир из Луганской области. Он уехал на заработки в Киев в 2021 году, после начала СВО не смог вернуться домой и попал там под мобилизацию.
У Прометея в России много родственников — бабушка с дедушкой и дядя в Курской области. Однако со времен перехода на сторону РФ он так с ними и не встретился.
«Дедушка умер. С бабушкой и дядей, конечно, хотелось бы встретиться. Но только по завершении конфликта, потому что хочу приехать к ним героем», — заявил солдат.
Цель — освободить украинский народ
Батальон назван в честь казацкого предводителя XVII века Максима Кривоноса, который помогал Богдану Хмельницкому в восстании против Речи Посполитой. Начиналось все с простого отряда, но затем он разросся до батальона. Официально о его появлении объявили в августе 2023 года, сформировали в октябре, но известность батальон получил лишь в 2024 году.
По словам руководства, идея создания подразделения витала в воздухе уже давно, еще с 2014 года, но процесс подзатянулся. У его истоков стояли воевавшие на Донбассе ополченцы первой волны из разных регионов Украины, кто после Майдана выступил против новой власти, рассказал Daily Storm замполит батальона с позывным Жак.
«С начала СВО, после того как пошла большая масса украинских военнопленных, появилась идея собрать наших земляков в подразделение, которое сражалось бы за освобождение Украины и наведение там конституционного порядка», — сказал солдат.
По его словам, батальон в перспективе сможет трансформироваться не только в бригаду при сохранении наплыва желающих, но и имеет амбициозные планы на будущее.
«Наша цель — освободить страну, украинский народ. И уже после освобождения провести выборы, референдум путем народного волеизъявления как регионов страны, так и основных направлений внешней политики, добрососедства с соседями и тому подобное», — перечислил Жак.
Он подчеркнул, что батальон не входит в состав ВС РФ: это добровольческое подразделение, сформированное из числа бывших военнослужащих ВСУ, сражающееся за освобождение страны от киевского режима и западного влияния.
Помимо батальона им. Максима Кривоноса (БМК) существует еще несколько подразделений, состоящих из бывших солдат ВСУ. В частности, отряды им. Мартына Пушкаря, им. Павла Судоплатова, а также им. Александра Матросова. При этом первые два принимают участие в освобождении их родного Запорожья, которое уже частично является территорией России. С «пушкарями» и с отрядом им. Александра Матросова из Днепропетровщины у батальона им. Максима Кривоноса сложились товарищеские отношения, даже были совместные учения, объяснил Жак.
Все эти формирования не имеют единого центра, и пока речи об объединении их в некую единую освободительную армию под условным названием «Украинский фронт» не идет.
О руководстве батальона Кривоноса известно немного. У истоков стоял Вячеслав Губин, или «Батя Харьковский», – отец Жака, бывший учитель истории, после Майдана ставший ополченцем и участвовавший в создании подполья в Харькове. Он был лично знаком с экс-главой ДНР Александром Захарченко и приложил руку к появлению первого подразделения «Шторм» еще в составе народной милиции ДНР.
По данным из Сети, в батальоне им. Кривоноса служат оба сына Бати.
«Мой младший брат, к сожалению, был в плену почти три года, ему очень сильно ушатали здоровье. Он воевал в составе подразделения «Шторм», выполнял свои задачи на офицерской должности. Получил ранения и списался по состоянию здоровья. А я нахожусь здесь», — высказался по этому поводу Жак.
Как работает подразделение и на какие средства?
За свое недолгое существование батальон уже успел отличиться в нескольких операциях. Боевой путь начался в Серебрянском лесничестве на северо-луганском направлении. Зимой 2024 года был переброшен на помощь в освобождении сел Новогродовка и Селидово. Сейчас батальон действует в районе Красноармейска. При этом все операции проводятся совместно с силами Минобороны РФ, подчеркнули в подразделении.
У подразделения нет четкой специализации, оно работает по нескольким направлениям. Это разведывательно-диверсионная деятельность, эвакуация мирных жителей, операции с БПЛА, снайперские задачи.
«Единственное, авиации пока нет и тяжелой артиллерии. На уровне дивизии мы не развернуты, но подразделение растет. Со временем, думаю, дойдет и до этого. БМК работает как батальон специального назначения, не все можно говорить, но эффективность свою доказали», — похвалился Жак.
Для выполнения всех этих задач подразделению требуется снабжение. Кривоносовцы заверили, что с этим у них нет проблем — их буквально снабжает противник.
«Деятель украинского сопротивления эпохи ВОВ Ковпак известен одной своей фразой: «Меня снабжает Адольф Гитлер». В принципе он был прав, в сумских лесах снабжение вооружением и боеприпасами обеспечивалось за счет противника. Та же самая история была в 2014 году. У ополчения ДНР и ЛНР вооружение накапливалось за счет трофеев украинской армии. И у нас таких случаев тоже немало», — объяснил замполит батальона.
По его словам, значительную часть средств на нужды кривоносовцев им жертвуют неравнодушные жители Украины — с ее территории, из России и из эмиграции. За счет этого подразделение и живет.
В отличие от других подобных формирований из бывших украинских военных, у БМК неплохо налажена медийная составляющая. В их Telegram-канале регулярно выходят интервью с бойцами, проводятся прямые эфиры, публикуются записи с успехами бойцов на передовой и агитматериалы о преступлениях киевского режима.
«Ввиду особенности подразделения медийная составляющая у нас обязана быть и работать с высокой эффективностью. Перед проведением СВО президент РФ говорил, что спецоперация – это крайняя вынужденная мера. И мы работаем над тем, чтобы решить конфликт не только военным путем, но и через завоевание информационной среды и отрезвление мозгов тех, кто сейчас зомбирован, находится под тоталитарной пропагандой украинской машины», — высказался Жак.
Он пообещал, что в медиа и дальше продолжат вкладывать большие усилия по мере развития подразделения. В частности, появляются и новые форматы работы с аудиторией — участие в общественных проектах, общение с молодежью Донбасса, проведение круглых столов. Ведь перед кривоносовцами поставлена важная задача — своей деятельностью показать возможность достижения взаимопонимания между русскими и украинцами, чтобы и дальше жить в мире.
«Мы осознаем, что даже если закончится активная фаза конфликта, недопонимание между братскими народами может сохраниться. Это очень сложная работа, которой нужно заниматься уже сейчас. Что мы будем говорить нашим людям по обе стороны, как будем восстанавливать родственные, братские отношения? Мы занимаемся этим уже сейчас, чтобы не было как в 2014 году, когда огромный пласт работы был упущен», — раскрыл смысл замполит.
На Украину очень мощно работает агитационная машина всего Запада, посетовал Жак. Он это знает не понаслышке — сам вырос и учился в Харькове, участвовал во многих молодежных организациях, где подрастающее поколение напитывали пропагандой.
К сожалению, в украинских и мировых СМИ значительно больше упоминаний о деятельности воюющих на стороне Украины Легиона «Свобода России» и Русского Добровольческого Корпуса. Поэтому на Западе о существовании батальона им. Максима Кривоноса мало кто знает.
«Да, мы не так масштабны, как Легион «Свобода России» или РДК. Но насчет военных успехов и насчет эффективности спор будет закрыт по окончании этого конфликта. Посмотрим, кто на каких позициях останется», — гордо заявил Жак.
Фильтрация и воспитание
В самом подразделении заверили, что все бойцы проходят тщательный отбор. В первую очередь — на предмет службы в нацбатах и участия в военных преступлениях по отношению к мирным жителям Украины.
«Если выявлялись бойцы неонацистских подразделений, то, конечно, в отряд они не допускались, они отфильтровывались. В отряд нет пути и тем, кто совершал военные преступления. Это убийство военнопленных, мирного населения, целенаправленное поражение артиллерийскими системами мирных кварталов. Если такой факт установлен, таким людям в отряд путь, конечно, закрыт», — подчеркнул замполит Жак.
Батальон им. Максима Кривоноса укомплектован преимущественно гражданами Украины. Попадают туда разными способами. Многие, как Прометей, разуверившись в украинской пропаганде, просятся сами. Есть те, кого из числа взятых в плен приводят союзные подразделения. Некоторые украинцы, уже зная о специальном подразделении для бывших вэсэушников, сдаются и сразу изъявляют желание вступить. Берут не всех, часть действительно отсеивают, признался Жак.
Среди пленных большинство — жертвы ТЦК, поэтому подготовка у них хромает. Но встречаются и обученные ребята из элитных подразделений.
«Есть те, кто проходил подготовку за границей, например, в Великобритании. Спрашиваем, есть ли чему нам научиться из этой подготовки, оцениваем его уровень. Если есть что самим узнать — узнаем. Жертв бусификации переподготавливаем на местах, в том числе силами инструкторского состава из самих бойцов», — поделился Жак.
«Надо понимать, что офицер вооруженных сил Украины, преподаватель вуза из Киева или работник завода, который сюда попал, — это не маргинал и не асоциальный элемент. Ему не нужно то внимание, которое применялось, например, к бывшим преступникам», — обосновал столь открытый подход замполит.
Не обходится и без идеологической переподготовки. В первую очередь, вчерашних солдат ВСУ здесь никто не называет бывшими военнопленными. Все они — боевые товарищи, равные друг другу. Бойцов в свободное время водят по музеям и школам ДНР, чтобы те могли изучать историю страны без налета украинской пропаганды.
«История у нас одна, мы один народ. В школе изучал русскую и украинскую историю, у меня был русский язык. Что-то новое я прям не узнал, наверное, больше — про неизвестных и недооцененных героев Украины, кто сражался плечом к плечу с советскими войсками и уничтожал нацистскую мразь на территории нашей родины. Например, Ковпак. На Украине предпочитают Бандеру и Шухевича. Это не герои Украины. Это позор, маньяки, которым место только в гробу», — описал впечатления от лекций Прометей.
Неоязычество и мова в разумных пределах
В качестве символики кривоносовцы используют стяг Богдана Хмельницкого, на котором белый христианский крест пронзает полумесяц с буквами «М» и «К». На одной из видеозаписей такой символ видно на каске бойца с позывным Студент, в то время как на груди у него красуется скандинавский неоязыческий символ Эгишьялмур («Шлем Ужаса»). Замполит объяснил, что в батальоне уважают разные верования бойцов, но Россию и Украину объединяет именно православие.
«Неоязычество — это популярная тема, особенно на Украине. Мы проводим беседы, насколько человек считает или не считает это верованием. Но основной идеологией нашего подразделения является все-таки православное христианство», — указал Жак.
Он также подчеркнул, что в батальоне с уважением относятся к религиозным убеждениям каждого бойца. Даже если речь о католиках или сторонниках униатской церкви. Но новобранцы с таким вероисповеданием пока в подразделении не появлялись, сказал Жак.
Также в батальоне нет запрета на использование мовы, большинство бойцов вплоть до руководства свободно ею владеет.
«Но когда говорим про взаимодействие с подразделениями ВС РФ, там отдельно тему прорабатываем, чтобы не было недопонимания и неувязок в общении в ходе боевых действий. Взаимодействие с соседями, конечно, осуществляется на русском языке. А общение внутри подразделения — на том, кому как удобно», — уточнил Жак.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация
** «Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация