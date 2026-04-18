Журавлев рассказал, как Жириновский просил его покинуть фракцию ЛДПР и почему Прилепин и Кириенко не пришли на съезд «Родины»

В Москве прошел съезд партии «Родина». В интервью Daily Storm председатель Алексей Журавлев рассказал, почему на собрании не было ранее заявленного Захара Прилепина и первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко. Политик поведал, почему от партии не следует ждать выдвижения приближенных погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также Журавлев вспомнил, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский незадолго до своей смерти просил главу «Родины» выйти из фракции либерал-демократов в Госдуме.





— Алексей Александрович, писателя Захара Прилепина ждали на съезде, но его сегодня нет. Планирует ли он присутствовать на второй части съезда в июне? И вообще, будет ли он всё-таки возглавлять партию или вступать в нее?





— Я вам скажу так: это непростая работа. Исходя из моего огромного политического опыта, все списки кандидатов в депутаты Госдумы формируются в ночь перед съездом. До этого идет масса всяких согласований, рабочих процессов и так далее.





Сегодня Захар, к сожалению, не с нами. Но Проханов, который присутствует, тоже не с нами — он же не член партии. Это ничего не означает. Какими будут списки, станет известно только в июне месяце. Мы активно работаем над тем, чтобы Захар Прилепин был лидером нашего партийного списка, могу так сказать. А причины, почему его здесь нет, многоплановы. На политическом пространстве есть достаточное количество партий, которые могут давать обещания, что тот или иной человек сможет стать депутатом Государственной думы.





Мы таких обещаний дать не можем. Мы можем предложить только борьбу — очень тяжелую, сложную и без компромиссов. Побеждает тот, кто идет до конца, как сказал наш основатель партии.





Я думаю, мы сможем еще удивить не только Захаром Прилепиным. На этом пути много всяких, так сказать, сложностей. Мы бы многих хотели видеть — в том числе и Проханова, и Прилепина, и еще много видных людей из политической и экономической сферы нашей страны.

Но не все так просто. Политическая деятельность — это прежде всего определённое самоотречение. Потому что не все готовы идти по политическому пути до конца. Возьмите Пугачеву. Она решила заняться политикой. Ну и где она теперь? А так пела бы да плясала, и все бы радовались.





У каждого есть разные основания заниматься политикой. Вот я — стопроцентный политик. А Захар — и политик, и писатель, и общественный деятель. У него есть много людей, которые стоят за ним. Это общественная организация, которая здесь у нас присутствует. И всех поставить на кон... Есть нюансы.





— В 2021 году вы выдвигали в топе списка Андрея Богатова, одного из командиров ЧВК «Вагнер». Сейчас с ним велись какие-то переговоры?





— Нет, сейчас с ним не велись. Тогда Богатова нам дал непосредственно Евгений Пригожин, с которым мы взаимодействовали с точки зрения различных процессов, прежде всего выборных. Он сам не участвовал, но считал, что партия «Родина» может пройти. Но, к сожалению, по разным причинам это не удалось. Но я считаю, что не потому, что мы не могли набрать.





У нас Татьяна Буланова шла на выборы — кстати говоря, которую тоже пригласил Пригожин, с его подачи. И она почему-то проиграла там непонятно кому, какому-то «Пупкину», никому не известному. Хотя Буланову знает вся страна, а Питер так вообще ее просто любит и обожает.

Но почему-то не прошла. Наверное, потому что неважно, кто как голосует, а важно, кто как считает. Поэтому здесь много всяких нюансов.





— На многих съездах партий присутствовал Сергей Кириенко из Администрации президента. Почему его сегодня здесь нет?





— Он, конечно, бывал не на всех. Я бы сказал, что он нигде не присутствовал, за исключением пары мероприятий.





— А вы его звали?





— Мы приглашали, конечно. Отправили приглашение, прежде всего кураторам, которые курируют внутреннюю политику. Но они же прежде всего приходят для чего? Для того чтобы посмотреть на легитимность.





Если Кириенко придет, то для нас это, конечно, большая честь. Обычно, когда приходит Кириенко, он зачитывает послание президента. Это его главная миссия. Для непарламентской партии это было бы большой честью. Последний раз человек уровня управления внутренней политики у нас на съезде был Морозов Олег Викторович, когда он еще возглавлял управление. После этого такого уровня у нас никого, к сожалению, не было.





Но это тоже ведь посыл, понимаете? Если Кириенко приходит на наш съезд — это определенный посыл всему внутриполитическому блоку. Это серьезно. А так нам бы, конечно, хотелось откровенно доложить, что ваше поручение выполнено добросовестно.





— Вы сегодня на съезде сказали, что не планируете больше вступать во фракции Госдумы, как сейчас вы состоите во фракции ЛДПР, и что «Родине» нужно создавать свою. Я правильно понял, что если вы снова единственный из партии изберетесь в Госдуму в новом созыве, то не станете входить во фракцию ЛДПР, как сейчас?





— С фракцией ЛДПР меня очень долго убеждали, что это будет гораздо более интересное взаимодействие, потому что полномочий больше, чем у одного депутата. Я согласился на это дело. И меня Жириновский к себе приглашает и говорит: «Алексей, можешь выйти из фракции?» По каким причинам — это другой вопрос. Но он меня попросил лично.





Я сказал, что, конечно, вопросов нет. Мне просто нужно проинформировать, во-первых, своих соратников, во-вторых, курирующих людей. Он говорит: «Давай завтра все это дело решим и выходи». Я был готов писать заявление завтра. И тут Жириновский на следующий день попадает в больницу и оттуда больше не выйдет. После этого я ни разу не присутствовал на заседании фракции. И не звали, и сам не приходил.





К сожалению, там есть определенные форматы, которые сформировались вообще в средствах массовой информации. Например, на какие-то передачи, форумы приглашают по фракционной квоте. То есть ты туда не можешь попасть вообще никак, если ты один. Вот это для меня важно — чтобы доносить свои мысли хотя бы с экрана телевизора. Один — кто ты есть? Депутат? Значит, по записи. Если я изберусь, я не буду входить во фракцию ЛДПР. Даже если буду один. Но я надеюсь, что изберусь не один.





— А если другие фракции рассматривать?





— Нет, я уже этого наелся. Потому что там есть определённая фракционная дисциплина. Фактически мы конкуренты с ЛДПР. И при желании они могут в принципе меня не просто исключить из фракции, а подать даже на сложение с меня мандата, потому что я там не хожу на заседания фракции и так далее. Формально это им позволяется делать. Но просто Слуцкий очень вменяемый человек, я его знаю уже скоро 30 лет, и он, конечно, этого делать не будет.





Зачем я буду входить в другую фракцию, которая может с меня снять мандат, потому что я представляю для нее конкуренцию? Это весьма глупое занятие.