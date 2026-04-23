От G20 России ожидать чего-то грандиозного не стоит, но участвовать в саммите надо, считают парламентарии

Россию официально пригласили на саммит «Большой двадцатки» в США на высшем уровне. Но участие Москвы на международной встрече в МИД РФ пока не подтвердили. В комитетах Госдумы и Совфеда по международным делам считают, что от G20 России ожидать чего-то грандиозного не стоит, но участвовать в саммите надо.





«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — рассказал 23 апреля заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин РИА Новости.





Вряд ли саммит «Группы двадцати» принесет России огромную пользу, говорит первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





«Ожидать что-то грандиозное от участия в G20 нам не приходится, это точно. И не думаю, что мы вынесем огромную пользу для себя, участвуя в этом мероприятии», — сообщил Daily Storm парламентарий.





«Но участвовать надо! — подчеркивает Чепа. — Надо заявлять всегда, везде, где можно, свою позицию! Даже там, где нас не хотят слышать, там, где нас ненавидят, по возможности мы все равно должны жестко заявлять свою позицию. Даже там, где мы заведомо понимаем, что будет негатив, но если так же отвечать на всякие нападки, жестко отвечать, они садятся. Мы по-любому должны всегда и везде защищать интересы нашей страны».





Если Москва получит равнозначные с другими приглашенными участниками требования, то нам нужно поехать, считает член комитета по международным делам Совфеда Александр Карелин.





«Если на равных условиях, без крючков по персональным визам, то мы всегда готовы к диалогу, к обсуждению. И единственное, на что мы претендуем, — чтобы позиция России была услышана, а самое главное, воспринята и понимаема», — добавил сенатор.





Сейчас США председательствуют в G20. В администрации американского президента говорили, что хотят вернуть «Группе двадцати» первоначальную миссию — «содействие глобальному экономическому росту и процветанию».





Саммит объединения запланирован на декабрь 2026 года в Майами. Доверенное лицо президента России в G20 Светлана Лукаш в декабре 2025 года говорила, что США готовятся к возможному приезду Владимира Путина на саммит. В декабре американский президент Дональд Трамп провел встречу представителей «Большой двадцатки» в своем гольф-клубе. Тогда Россию представляла Светлана Лукаш.



