Безобидный перформанс или оскорбление? Футбольные фанаты попросили чиновников вникать в смысл их баннеров на стадионах

После нововведений правительства посетителям стадионов запрещено использовать баннеры, содержание которых противоречит традиционным ценностям и «имеет потенциальную возможность оскорбить» физические и юридические лица. Представители фанатского сообщества в беседе с Daily Storm высказали свое мнение о новшествах. Однако ответственные за безопасность на стадионах должны не «дуть на воду» и все запрещать, а вникать в смысл баннеров и советоваться с их авторами.





По словам президента Всероссийской организации болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина, теперь на стадионах фактически остается только максимально нейтральная символика. Это официальные клубные флаги, стандартные поддерживающие лозунги вроде «Вперед к победе», «Верим в команду» и тому подобное.





«Любые баннеры с подколами соперника, ироничные растяжки или что‑то на грани теперь теоретически могут быть признаны нарушением. Решение в таких случаях остается за организаторами соревнований», — уточнил Шпрыгин.





Он добавил, что сегодняшняя ситуация на трибунах уже довольно сильно отличается от той фанатской субкультуры, которая существовала раньше.





«В Премьер‑лиге в прежнем виде фанатского движения как самостоятельной субкультуры фактически уже нет — есть организованное боление. Кто‑то сидит на обычных секторах, кто‑то на семейных, кто‑то на бизнес‑местах. А на секторах активной поддержки люди поют, бьют в барабан, хлопают и поддерживают команду. Внешние атрибуты остались, но это уже не совсем та среда, которая была 10–15 лет назад», — подчеркнул президент ВОБ.





Как именно будут применяться новые запреты на практике, насколько жестко будут трактоваться формулировки и как это скажется на атмосфере на стадионах — покажет время. Неясно и то, как это повлияет на низшие лиги и другие виды спорта, дополнил Шпрыгин. Поэтому пока можно только наблюдать, потому что практика применения еще только будет складываться.





Ведущий программы о футбольных фанатах «В движе» на «Спорт-24» Антон Дорофеев напомнил, что в правилах не произошло значительных изменений. На стадионах и раньше был жесткий контроль за проносимыми вещами и атрибутикой.





«Официальный канал проноса баннеров и так отсеивал все, скажем так, опасное и оскорбительное. Баннеры, которые действительно кого-то оскорбляли, всегда были принесены окольными путями. Поэтому говорить о том, что сейчас произошло что-то новое, я бы не стал», — уточнил Дорофеев.





Если говорить о соответствии баннеров традиционным нормам, то журналист поддерживает это нововведение. Ведь в России не только придерживаются таких ценностей на официальном уровне, но и введен запрет на экстремистскую символику. Например, сатанизма* и ЛГБТ*.





«Но может получиться так, что люди будут просто дуть на воду и запрещать все. Тем самым под этот запрет могут попасть какие-то очень остроумные баннеры с интересными и правильными подтекстами. Тогда у нас станут появляться на стадионах баннеры только «Шайбу-шайбу», как было раньше, и все», — рассудил Дорофеев.





Он напомнил случай, когда УЕФА оштрафовала сербскую команду «Црвена Звезда» за изображение с христианским святым. Потому что это якобы оскорбило чувства представителей других религий. При этом в Германии есть команда, которая постоянно вывешивает изображение дьявола. А российский «Зенит», известный баннерами с глубоким и оригинальным посылом, сталкивался с запретом изображения, посвященного трагедии Гражданской войны, поскольку его посчитали нарушением.





«Люди, которые принимают подобные решения, должны быть в контексте и понимать, что хотели сказать те или иные болельщики тем или иным баннером. Если они будут разбираться в контексте и будут готовы в случае каких-то вопросов к изготовителям баннеров узнать у них смысл и посыл изображенного или написанного. Тогда будут другие результаты, скажем так», — сказал эксперт.





Дорофеев предположил, что фанатское сообщество вряд ли всколыхнула новость об ужесточении правил, поскольку подавляющая часть не ходит на матчи из-за бойкота Fan ID. Но трудности могут возникнуть у особо ретивых посетителей матчей Кубка России.





«В принципе, я не склонен ожидать появления каких-либо баннеров, которые вообще могут вызвать какие-то вопросы. Потому что все у нас сейчас довольно спокойно, прилизано и гладко на стадионах», — считает журналист.