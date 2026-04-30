Новый глава Дагестана Федор Щукин оказался не в курсе своего назначения

Новоиспеченный руководитель Дагестана не знал об уходе предшественника и собственном назначении. Эта новость застала председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина в отпуске, сообщил он в беседе с Daily Storm.





«Мне об этом пока ничего не известно. Дело в том, что я сейчас нахожусь в отпуске. Пока ничего не могу прокомментировать», — объяснил чиновник.





Будущему губернатору также неизвестно, почему ушел в отставку Сергей Меликов и на какую работу тот переходит.





«Я не в курсе, я не знаю», — сказал Щукин.





Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что действующий глава Дагестана Меликов покинет пост по истечении срока полномочий в сентябре. На встрече с представителями региона глава государства отметил, что Меликов «сделал многое, и за это ему благодарны». Однако жизнь, по словам Путина, «идет дальше», поэтому губернатор перейдет на другую работу. Какая именно должность ему будет предложена, не уточняется.





Именно представители Дагестана предложили Путину выдвинуть на пост главы республики Федора Щукина. Правительство республики решено доверить заместителю полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеду Рамазанову. Президент согласился с предложениями.





Уход действующего руководства происходит на фоне ликвидации последствий мощного наводнения, обрушившегося на республику этой весной. Погибло несколько человек. Предварительный ущерб сельскому хозяйству оценили в 600 миллионов рублей.