Политологи: Пашинян заискивает перед русофобами в Армении, чтобы набрать очки перед выборами

В этот же день армянский премьер подписал соглашение о стратегическом партнерстве с британским коллегой Киром Стармером и совместную декларацию о стратегическом диалоге с Хорватией.





Газета The Guardian 4 мая напомнила, что Евросоюз планирует отправить в Армению 20–30 экспертов для двухлетней миссии по «борьбе с российской пропагандой и вмешательством». Похоже, они будут соседствовать с российской военной базой, которая тоже расположена в Армении.





«То, что Пашинян проводит антироссийскую политику, — это ни для кого не секрет, — говорит глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — Какие-то дополнительные нюансы уже не принципиальны. Никол Воваевич уверенно двигает Армению в антироссийском направлении».





По мнению эксперта, Пашинян рассчитывает заручиться поддержкой электората перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. В них примет участие основанная политиком партия «Гражданский договор».





«Судя по тому, что там проводится сейчас это мероприятие, за месяц до выборов, он считает, что электорально ему добавят очков. То есть Пашинян исходит из того, что социологически на данный момент большая часть населения Армении настроена антироссийски. И, соответственно, антирейтинг России можно конвертировать в рейтинг его партии», — пояснил Минченко.





Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин тоже говорит, что Армения втягивается в антироссийскую повестку.





«Есть преступления, которые совершаются в одиночку по разным мотивам, а есть — в составе организованной преступной группировки. Такие преступления квалифицируются как более тяжкие, — подчеркивает эксперт. — И Армения в своей игре в европейскую ассоциацию может втянуться и, скорее всего, будет втянута в различные криминальные действия, которые повлекут очень серьезную ответственность. Армянскому истеблишменту надо будет просто это учитывать».





На саммите Европейского политического сообщества запланированы мероприятия в том числе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, ожидается, что на саммите ЕС — Армения будет обсуждаться вопрос смягчения визовых правил.