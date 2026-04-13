«Яндекс Карты» и «Зима в Москве» составили рейтинг лучших заведений столицы

Москва активно поддерживает предпринимателей, предлагая им новые возможности для развития и продвижения. Одним из ярких примеров такого сотрудничества являются сезонные проекты, которые грядущим летом предоставят бизнесу платформу для демонстрации своих достижений. Предприниматели смогут воспользоваться разнообразными форматами интеграции, включая спонсорство значимых мероприятий, участие в проектах на специально оборудованных площадках и другие эксклюзивные предложения.





В рамках проекта «Зима в Москве» и в сотрудничестве с популярным картографическим сервисом «Яндекс Карты» был составлен рейтинг наиболее востребованных у москвичей и гостей столицы заведений. Он охватывает рестораны, гастропространства, торговые центры и другие компании. Лидеры рейтинга получат особое внимание: они будут включены в тематические подборки «Яндекс Карт» и получат дополнительную поддержку в социальных сетях.





Рейтинг включает пять номинаций, оценивающих различные аспекты популярности: «Самые впечатлившие» (по количеству отзывов), «Самые высоко оцененные» (максимальное количество оценок «пять»), «Самые рекомендованные» (наибольшее число рекомендаций пользователей «Яндекс Карт»), «Самые посещаемые» (лидирующее количество построенных маршрутов) и «Самые заинтересовавшие» (максимальное число переходов на сайт). В каждой номинации выбраны 10 лучших представителей бизнеса.





В номинации «Самые впечатлившие» победителями стали рестораны «Тануки» и «Урюк», торговый центр «Ривьера», сеть кофеен «Шоколадница», выставка роботов «Робоста́нция», ювелирный магазин «Галерея самоцветов», музей занимательных наук «Экспериментаниум», онлайн-магазин с доставкой продуктов «Самокат», музей «В тишине» и ресторан «Пошаблим?». Эти же заведения вошли и в число самых высоко оцененных.





«Самыми рекомендованными» признаны гастрономические пространства «Депо» и «Три вокзала. Депо», торговый центр «Ривьера», выставка роботов «Робоста́нция», развлекательный центр Play Day, рестораны «Центральный рынок» и «Мясо & рыба», онлайн-магазин «Самокат», ресторан «Галактика 2.0» и музей «Экспериментаниум».





«Самыми посещаемыми» стали торгово-развлекательный центр «Ривьера», гастрономические пространства «Депо» и «Три вокзала. Депо», выставочный центр Artplay, ТРЦ «Нора», музей «Экспериментаниум», ресторан «Центральный рынок», отель «Дельта Измайлово», торговый центр «Авентура» и парк аттракционов «Сказка».





«Самыми заинтересовавшими» оказались кинотеатр «Киноквартал», гастрономическое пространство «Депо», рестораны «Галактика 2.0», Selfie, «Мясо & рыба» и «Тануки», онлайн-магазин «Самокат», гастрономическое пространство «Три вокзала. Депо», термальный комплекс «Термы “Лось”» и ресторан «Грабли».





Открыт прием заявок для предпринимателей, которые хотят присоединиться к новому сезону городского проекта «Лето в Москве». Компании могут организовать мероприятия на своих площадках, чтобы ярко заявить о бренде, привлечь новых клиентов и увеличить продажи.