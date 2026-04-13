Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для сдерживания России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО, назвав «нелепыми» многомиллиардные траты США на сдерживание России. Об этом он заявил журналистам на авиабазе «Эндрюс».





«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — сказал глава Белого дома.





Трамп также заявил, что многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу». По его словам, Вашингтон может пересмотреть свое участие в альянсе.





Новая критика в адрес НАТО последовала на фоне недовольства Трампа тем, что союзники по альянсу, а также Япония и Австралия, не оказали США помощи в войне против Ирана . Ранее американский лидер уже называл организацию «бумажным тигром» и заявлял, что раскол НАТО начался с ситуации вокруг Гренландии.