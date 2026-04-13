Экс-сенатора Дмитрия Савельева приговорили к 10 годам колонии за подготовку заказного убийства

Бывший член Совета Федерации от Тамбовской области Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии строгого режима по делу о подготовке заказного убийства. Прокуратура запрашивала именно такой срок.





В марте 2026 года присяжные признали Савельева виновным. Его сообщник Юрий Нефедов, признавший вину, ранее был приговорен к 4 годам колонии — его дело выделили в отдельное производство.





По версии следствия, Нефедов по просьбе Савельева обратился к своему троюродному брату Сергею Дюкову с просьбой найти киллера для убийства бывшего делового партнера экс-сенатора — Ионова, который на тот момент обвинялся в растрате. Дюков перенаправил просьбу бывшему сотруднику ФСИН. Убийство планировалось совершить во время этапирования Ионова в СИЗО.





Нефедов получил от Савельева 100 тысяч долларов, киллерам обещали 50 тысяч. Однако нанятый исполнитель сразу после встречи с заказчиками обратился в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем силовиков. Сотрудники спецслужб инсценировали убийство Ионова, а заказчику отправили поддельный протокол о смерти «жертвы», после чего экс-чиновник расплатился с мнимым киллером.





Савельева задержали 2 августа 2024 года прямо на выходе с заседания Совета Федерации — с него сняли неприкосновенность. В феврале 2025 года подсудимый обжаловал продление ареста. Свою вину он не признал.