Киргизия избавится от всех русскоязычных названий сел

Власти Киргизии планируют до конца 2027 года завершить переименование всех оставшихся в стране сел с русскоязычными названиями. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района Ошской области.





Глава государства отметил, что работа по переименованию будет завершена в следующем году. Он также высказался против присвоения населенным пунктам имен известных исторических личностей Киргизии.





С 2021 года, когда Жапаров стал президентом, в республике переименовали более 15 сел. Например, Военно-Антоновка в Чуйской области стала Кожомкулом, а Семеновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата.





Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил РИА Новости, что вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями в Киргизии на повестке дня не стоит. По его словам, на встрече с жителями обсуждался лишь возможный запрет на присвоение селам имен людей, и то в качестве проекта.

