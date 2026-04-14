Новости
Новости 18+
St
Киргизия избавится от всех русскоязычных названий сел
18+
Это планируют сделать до конца 2027 года undefined
Новости

Киргизия избавится от всех русскоязычных названий сел

Это планируют сделать до конца 2027 года

Власти Киргизии планируют до конца 2027 года завершить переименование всех оставшихся в стране сел с русскоязычными названиями. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района Ошской области.


Глава государства отметил, что работа по переименованию будет завершена в следующем году. Он также высказался против присвоения населенным пунктам имен известных исторических личностей Киргизии.


С 2021 года, когда Жапаров стал президентом, в республике переименовали более 15 сел. Например, Военно-Антоновка в Чуйской области стала Кожомкулом, а Семеновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата.


Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил РИА Новости, что вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями в Киргизии на повестке дня не стоит. По его словам, на встрече с жителями обсуждался лишь возможный запрет на присвоение селам имен людей, и то в качестве проекта.

 

Ранее сообщалось, что в проект новой Конституции Казахстана внесена правка, касающаяся статуса русского языка. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#киргизия #русский язык #села
Загрузка...
Загрузка...