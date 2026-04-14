ВСУ атаковали Липецкую область, есть погибший

В результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по городу Елец Липецкой области погибла женщина. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.





По словам главы области, жертвой атаки стала жительница дома на улице Черокманова. Он выразил соболезнования ее родным.





Еще пять человек получили ранения, четверо из них были доставлены в больницу. Обломками дронов также повреждено остекление нескольких жилых домов в Ельце.





В селе Долгоруково после падения беспилотника загорелся жилой дом. Жильцы эвакуированы и находятся у родственников, пострадавших нет, пожар потушен. На местах работают экстренные службы. Главы муниципалитетов оценят ущерб и помогут пострадавшим, добавил Артамонов.