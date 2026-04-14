«Пасхальный дар»: творческие мастер-классы в Новокосино

На площадке работает «Домик добра» проекта «Москва помогает». Горожане могут принести новые вещи с бирками для участников СВО, детей из новых регионов, а также зоотовары для животных. Рядом расположен домик «Миллион призов», где активные участники городских проектов могут получить сувениры.





В креативном цехе «Кинодом» проводят мастер-классы: гостям рассказывают историю марионеток, учат делать кукол и разыгрывать интерактивные спектакли, ставить народные танцы, осваивать актерское мастерство и погружаться в мир кино.





«Я сейчас была на мастер-классе, мы рисовали на холсте. Мне очень понравилось! Было очень классно и интересно. В конце я презентовала свою картину», — рассказала посетительница площадки.





На сцене выступают благотворительные фонды, детские коллективы, артисты и кавер-группы с весенними концертами и музыкальными постановками.





Также проходят соревнования на звание «Самый сильный житель района» по девяти дисциплинам. Те, кто сделает пожертвование через сервис mos.ru, попадают в специальный призовой зачет. Кубок разыгрывается среди рекордсменов дня в возрасте от 18 до 50 лет в трех дисциплинах: махи гири, приседания или рывок гири.





Всю подробную информацию о программе и расписании концертов можно найти на официальном сайте проекта «Пасхальный дар».