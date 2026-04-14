В Турции юноша открыл стрельбу в школе: не менее 16 пострадавших

Подросток открыл стрельбу из ружья в турецкой школе и ранил как минимум 16 человек. Об этом сообщают NTV и TGRT.





Инцидент случился в здании профессионально-технического лицея в провинции Шанлыурфа. По данным очевидцев, огонь открыл 18-летний юноша.





Нападавший прошел на территорию учебного заведения и начал хаотично стрелять из длинноствольного оружия во внутреннем дворе, затем ворвался в здание и продолжил стрельбу. Некоторые учащиеся покинули классы через окна.





На место прибыли спецназ и врачи. Большинство людей, находившихся внутри, уже эвакуированы. Операция по нейтрализации стрелка продолжается.





В социальных сетях появились кадры с места событий, на них видно, как дети в панике выбегают из школы. По некоторым данным, стрелок покончил с собой.