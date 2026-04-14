Суд вынес приговор Пичугину, который 67 дней дрейфовал в Охотском море с мертвым братом и племянником

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Михаила Пичугина виновным по делу о гибели своего брата и 15-летнего племянника во время дрейфа в Охотском море. Судья Наталья Ткачева назначила ему наказание в виде трех лет принудительных работ.





Также с него удержали 10% от заработной платы в доход государства. Пичугин частично признал вину.





Пичугин обвинялся по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть двух лиц и использовании подложного документа. Как выяснило следствие, он сам внес в договор купли-продажи мотора недостоверные сведения о его характеристиках и номере, после чего предоставил документ для регистрации судна. 30 июля 2024 года катамаран получил судовой билет.





9 августа Пичугин вместе с братом и племянником отправился в море, зная о поломке системы охлаждения двигателя. Он отплыл на 19 километров от берега, хотя это было запрещено — разрешалось удаляться не более чем на 1,6 морской мили. Двигатель отказал, и судно начало бесконтрольно дрейфовать. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения в период с 9 августа по 14 октября.





После оглашения приговора Пичугин заявил журналистам, что переживает, но пока ничего не может сказать. Его адвокат сообщил, что защита изучит письменный приговор и обсудит с подзащитным возможность его обжалования.