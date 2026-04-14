Песков: интернет в России нормализуют, когда отпадет необходимость в мерах безопасности

Работа интернета в России будет полностью нормализована, когда исчезнет необходимость в принимаемых мерах безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он признал, что ограничения вызывают неудобства для многих граждан, но подчеркнул, что сейчас такой период, и после отпадания необходимости все восстановят. Пресс-секретарь отметил, что большинство россиян понимает целесообразность этих мер.





Он также отверг предположения о том, что блокировки ведут в прошлое.





«Нет, это не путь в прошлое», — сказал Песков.





Отдельно он разъяснил ситуацию с зарубежными мессенджерами: ограничения связаны с тем, что компании не выполняют нормы российских законов, и против них принимаются меры. Он назвал блокировку таких сервисов обычной практикой, которая работает во многих странах.