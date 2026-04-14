Россиянка попала под уголовное дело из-за фото кулича с секс-игрушкой

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Мурино, которая разместила в соцсетях фотографию кулича вместе с секс-игрушкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Ленинградской области.





Снимок был опубликован в мессенджере в открытом доступе и, по мнению следствия, оскорбляет религиозные чувства верующих. Как уточняют местные СМИ, на кадре изображен кулич и секс-игрушка на столе. Сейчас социальные сети девушки и само фото удалены.





Дело возбуждено по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Личность подозреваемой уже установлена. После задержания ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.