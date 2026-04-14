В Новосибирской области потратили свыше 100 миллионов рублей на компенсации за изъятие скота

Власти потратили чуть более 100 миллионов рублей на компенсации жителям и компаниям Новосибирской области за изъятие у них крупного рогатого скота. Как сообщили Daily Storm в Управлении ветеринарии региона, все мероприятия по изъятию животных уже завершены.





«В марте и апреле 2026 года было изъято не более 2 200 голов крупного рогатого скота у владельцев личных подсобных хозяйств и юридических лиц. На сегодняшний день компенсацию получили все граждане, которые подавали заявление на выплату. Общая сумма компенсации составляет 100,369 миллиона рублей», — указывается в ответе региональных властей.





В управлении ветеринарии Новосибирской области также сообщили, что не имеют возможности указать общий объем средств, предусмотренных на компенсации владельцам крупного рогатого скота. «Итоговая сумма формируется при участии нескольких областных исполнительных органов, и данными в полном мы не располагаем», — пояснили чиновники.





Чтобы не допустить возникновения новых очагов заболевания в регионе проводят лабораторный мониторинг, вакцинацию восприимчивого поголовья, дезинфекцию. Также в Новосибирской области усилили ветеринарный контроль за несанкционированной торговлей продукцией животного происхождения.





По данным новосибирского Минсельхоза, с начала 2026 года в регионе зафиксировали 42 очага бешенства. Резкий рост заболеваемости им и пастереллезом чиновники связывают с погодными условиями. Рекордное количество выпавшего снега спровоцировало бескормицу среди диких животных. Они выходили к человеческому жилью в поисках пищи, где вступали в контакт с невакцинированным домашним скотом и заражали его.





Губернатор Андрей Травников ранее отмечал, что в регионе проводятся строгие, но необходимые ветеринарные меры. Власти не раз подчеркивали: угрозы для жизни и здоровья населения нет.





Правительство Новосибирской области в середине февраля ввело режим ЧС из-за распространения пастереллеза. Первые очаги зафиксировали в Черепановском и Карасукском районах. Позже случаи заражения подтвердились в Ордынском, Баганском и Купинском районах.