Вдовам участников СВО разрешили бесплатно поступать в вузы

Депутаты Госдумы приняли изменения в закон «Об образовании», согласно которым вдовам участников спецоперации дали право на бесплатное обучение в вузах. Об этом сообщается на сайте Думы.





Теперь вдовы и вдовцы участников боевых действий имеют право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Льгота распространяется также на супругов граждан, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.





При этом в законе подчеркивается, что право на бесплатное поступление сохраняется только в том случае, если вдова или вдовец не вступили в новый брак после смерти супруга.