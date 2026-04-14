Вдовам участников СВО разрешили бесплатно поступать в вузы

Вдовам участников СВО разрешили бесплатно поступать в вузы

Они будут проходить по отдельной квоте

Депутаты Госдумы приняли изменения в закон «Об образовании», согласно которым вдовам участников спецоперации дали право на бесплатное обучение в вузах. Об этом сообщается на сайте Думы.


Теперь вдовы и вдовцы участников боевых действий имеют право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Льгота распространяется также на супругов граждан, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.


При этом в законе подчеркивается, что право на бесплатное поступление сохраняется только в том случае, если вдова или вдовец не вступили в новый брак после смерти супруга.

#госдума #вдова #высшее образование
