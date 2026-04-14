Германия поможет Украине вернуть уехавших мужчин призывного возраста
Зеленский заявил, что ВСУ их ждут
Германия намерена способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, чтобы они могли быть мобилизованы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. 


По его словам, страны будут тесно сотрудничать, чтобы облегчить украинцам возвращение домой. Политик заявил, что важно ограничить число мужчин, ищущих убежище в Германии, так как они нужны своей стране.


Зеленский поддержал заявление Мерца. Он отметил, что речь идет о молодых людях, которые уехали за границу временно, но остались там на годы, многие нарушив украинское законодательство. 


По его словам, ВСУ нуждаются в их возвращении для ротации. Зеленский назвал это вопросом справедливости, поскольку каждый гражданин Украины призывного возраста имеет конституционную обязанность защищать страну. Детали совместных действий стороны не привели.

#украина #германия #мобилизованные
