На бывшего замминистра финансов Алексашенко составили протокол о дискредитации ВС РФ

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении бывшего заместителя министра финансов России и экс-первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко (признан иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.





В сообщении говорится, что бывшего чиновника привлекли к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России. На данный момент дата судебного заседания не назначена.





Ранее Алексашенко объявили в розыск. В 2023-м Минюст признал его иностранным агентом, объяснив это тем, что бывший заместитель министра распространял ложную информацию о решениях российской власти, а также внешней политике государства. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на площадках иноагентов и иностранных СМИ.





Сейчас Алексашенко проживает за пределами России.