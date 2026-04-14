Актера Артура Смольянинова заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд также запретил ему администрировать сайты

Басманный суд Москвы заочно приговорил актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Судья также запретила ему администрировать сайты и интернет-страницы сроком на четыре года.


Актера признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ из корыстных побуждений. По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023-го сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания, находясь за пределами страны, сняли видео с высказываниями актера, содержащими, по мнению обвинения, ложные сведения о Российской армии. В январе 2023 года запись интервью разместили в открытом доступе.


Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего о Смольянинове после его высказываний.

