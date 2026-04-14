«Я как президент не знаю, к чему вас готовить»: Лукашенко призвал госслужащих мобилизоваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития юго-восточного региона Могилевской области заявил, что не знает, к чему готовить своих подчиненных. Он призвал государственных служащих мобилизоваться.





«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить», — сказал политик.





По его словам, это необходимо для того, чтобы пережить сложное время. Он подчеркнул, что главный лозунг — работать, чтобы жить, а не просто выживать, и добавил, что никто не знает, что дальше «выкинут сильные мира сего», передает его слова «Пул первого».





Лукашенко также отметил, что нельзя сначала создавать условия для граждан, а потом думать об экономике. Он считает, что «людей избаловали». По его словам, экономика и производство должны быть впереди: если будет производство, люди будут работать, получать зарплату и жить лучше.