Главреда Telegram-канала «Сапа» и сотрудника полиции задержали по делу о сливе оперативных данных

Следователи задержали главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного дежурной части УМВД России по Махачкале по делу о передаче оперативной информации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





В зависимости от роли каждого им вменяют превышение должностных полномочий, получение взятки и дачу взятки. По версии следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева договорилась с полицейским о передаче сведений о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, включая персональные данные людей. С июля 2020 года по июнь 2025-го полицейский получал за это взятки на общую сумму более 250 тысяч рублей.





В ближайшее время задержанные будут доставлены в Москву. Во время обысков в Махачкале и во Владикавказе у них изъяли документы, а также электронные носители.