Новости
Новости 18+
St
В Казани на пороховом заводе произошло обрушение из-за пожара, есть пострадавшие
18+
Новости

В Казани на пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. 


Причина, по информации властей, носит техногенный характер, есть пострадавшие. Все оперативные службы прибыли на место, пострадавшим оказывается помощь. Технологический процесс производства не остановлен, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.


По предварительным данным, там сработала система сброса давления.


Минздрав Татарстана сообщил, что двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи и бригада медицины катастроф, передает ТАСС.


Казанский пороховой завод — главное предприятие России по производству пороха и метательных зарядов для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения, а также для спортивных и охотничьих патронов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...