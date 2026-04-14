В Казани на пороховом заводе произошло обрушение из-за пожара, есть пострадавшие

В Казани на пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.





Причина, по информации властей, носит техногенный характер, есть пострадавшие. Все оперативные службы прибыли на место, пострадавшим оказывается помощь. Технологический процесс производства не остановлен, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.





По предварительным данным, там сработала система сброса давления.





Минздрав Татарстана сообщил, что двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи и бригада медицины катастроф, передает ТАСС.





Казанский пороховой завод — главное предприятие России по производству пороха и метательных зарядов для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения, а также для спортивных и охотничьих патронов.