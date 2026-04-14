Новости
Новости 18+
St
Кадыров получил орден «За особый вклад в развитие цементной промышленности России»
18+
Глава Чечни пообещал приложить усилия для реализации отраслевых проектов
Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден орденом I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности России». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.


Награду ему вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина в рамках обсуждения ключевых направлений развития отрасли. Кадыров поблагодарил за высокую оценку и отметил, что ему было приятно получить награду. 


Он также подчеркнул значимость дальнейшего развития промышленного потенциала региона и реализации ключевых отраслевых проектов, пообещав приложить все усилия для их успешной реализации.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#чечня #орден #рамзан кадыров
Загрузка...
Загрузка...