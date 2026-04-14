Кадыров получил орден «За особый вклад в развитие цементной промышленности России»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден орденом I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности России». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.





Награду ему вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина в рамках обсуждения ключевых направлений развития отрасли. Кадыров поблагодарил за высокую оценку и отметил, что ему было приятно получить награду.





Он также подчеркнул значимость дальнейшего развития промышленного потенциала региона и реализации ключевых отраслевых проектов, пообещав приложить все усилия для их успешной реализации.