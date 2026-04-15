Силовики задержали организаторов «бумажного НДС» на 1 триллион рублей

Сотрудники силовых ведомств задержали группу людей, которые организовали в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ и Следственном комитете России.





В нее входили более 4,8 тысячи транзитных организаций, с помощью которых свыше 40 тысяч реальных компаний сформировали фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1 триллиона рублей.





Следователи возбудили уголовное дело по стаям «Незаконное образование юрлица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Задержаны организаторы, ранее судимые за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний для обналичивания и вывода денег в теневой оборот, используя обширную цифровую инфраструктуру.





В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошли обыски. Их проводили по адресам подозреваемых, в офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, а также в удостоверяющих центрах. Некоторые задержанные уже доставлены к следователю.