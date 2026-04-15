Российские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

За 10 лет заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет в России выросла на 53% — с 18,5 тысячи случаев в 2015 году до 28,3 тысячи в 2024-м. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Росстат.





Среди детей до 14 лет рост незначительный. Тенденцию подтвердили в восьми регионах. В Чувашии в 2025 году диагнозы впервые получили 1,2 тысячи несовершеннолетних (+33%). Чаще всего встречались неврозы, тревога и депрессия (84%), а также психозы и слабоумие (9%). За два года выявили четыре случая шизофрении (раньше их не было).





Рост зафиксирован в Марий Эл (+19,9%), Камчатском крае (+10,7%), Московской области (+211 детей). В Пензенской, Челябинской областях, Бурятии и на Ямале — снижение.





Эксперты связывают динамику с улучшением диагностики, скрининговыми программами и снижением стигматизации: 20–30 лет назад особенности поведения списывали на избалованность, а теперь понимают, что это может быть СДВГ или РАС. Влияет на это и буллинг.